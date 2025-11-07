Анджелину Джоли заметили на заправке в Тернополе, – СМИ

Анджелина Джоли, которая на днях уже была в Херсоне и Николаеве, продолжает путешествовать по Украине. На этот раз звезду Голливуда заметили на одной из заправок.

Голливудская актриса, которая и так неоднократно поддержала Украину, продолжает проявлять свою любовь и уважение к нашей стране. В сети распространились новые фото Анджелины Джоли, передает 24 Канал.

Звезду заметили на одной из заправок в Тернополе. Джоли имела на лице маску, которая частично скрывала ее внешность. Но такая "маскировка" все равно позволила узнать, кто скрывается за маской.

Актриса была одета в черное пальто, на спине был рюкзак темного цвета, а волосы – распущены.

Анджелина Джоли в Тернополе / Фото с телеграмм-канала

Пока неизвестно, какова была цель приезда голливудской актрисы в Тернополь. Может быть, Джоли была просто проездом.

Примечательно, что издание Politico писало, что в Офисе Президента о приезде звезды не знали. Более того, она пересекла границу пешком.

