7 ноября, 14:28
Анджелину Джоли заметили на заправке в Тернополе, – СМИ

Марта Гнат
Основні тези
  • Анджелину Джоли заметили на заправке в Тернополе во время ее путешествия по Украине, она имела на лице маску.
  • Джоли приехала во второй раз в Украину во время войны, посетив Херсон и Николаев в рамках программы благотворительной помощи.

Анджелина Джоли, которая на днях уже была в Херсоне и Николаеве, продолжает путешествовать по Украине. На этот раз звезду Голливуда заметили на одной из заправок.

Голливудская актриса, которая и так неоднократно поддержала Украину, продолжает проявлять свою любовь и уважение к нашей стране. В сети распространились новые фото Анджелины Джоли, передает 24 Канал.

Звезду заметили на одной из заправок в Тернополе. Джоли имела на лице маску, которая частично скрывала ее внешность. Но такая "маскировка" все равно позволила узнать, кто скрывается за маской. 

Актриса была одета в черное пальто, на спине был рюкзак темного цвета, а волосы – распущены.

Анджелина Джоли в Тернополе / Фото с телеграмм-канала

Пока неизвестно, какова была цель приезда голливудской актрисы в Тернополь. Может быть, Джоли была просто проездом. 

Примечательно, что издание Politico писало, что в Офисе Президента о приезде звезды не знали. Более того, она пересекла границу пешком.

Главное о приезде Анджелины Джоли в Украину 

  • Актриса приехала во второй раз в Украину во время полномасштабной войны. 5 ноября она посетила Херсон и Николаев в рамках программы благотворительной помощи.
  • Когда кортеж со знаменитостью двигался в Николаевской области, автомобили на блокпосте остановили военнослужащие ТЦК – был задержан мужчина, сопровождавший звезду.
  • Сегодня появились новые фото голливудской актрисы в каске и под антидроновой сеткой.