Анджеліну Джолі помітили на заправці у Тернополі, – ЗМІ
- Анджеліну Джолі помітили на заправці у Тернополі під час її подорожі Україною, вона мала на обличчі маску.
- Джолі приїхала вдруге до України під час війни, відвідавши Херсон та Миколаїв у межах програми благодійної допомоги.
Анджеліна Джолі, яка цими днями вже була у Херсоні та Миколаєві, продовжує мандрувати Україною. Цього разу зірку Голлівуду помітили на одній із заправок.
Голлівудська акторка, яка і так неодноразово підтримала Україну, продовжує виявляти свою любов та повагу до нашої країни. У мережі поширились нові фото Анджеліни Джолі, передає 24 Канал.
До теми Не припиняє підтримувати Україну: що Анджеліна Джолі говорила про війну
Від так, зірку помітили нібито на одній із заправок у Тернополі. Джолі мала на обличчі маску, яка частково приховувала її зовнішність. Та таке "маскування" все одно дозволило впізнати, хто ховається за маскою.
Акторка була одягнута у чорне пальто, на спині був рюкзак темного кольору, а волосся – розпущене.
Наразі невідомо, яка була мета приїзду голлівудської акторки до Тернополя. Можливо, Джолі була просто проїздом.
Цікаво, що видання Politico писало, що в Офісі Президента про приїзд зірки не знали. Ба більше, вона перетнула кордон пішки.
Головне про приїзд Анджеліни Джолі в Україну
- Акторка приїхала вдруге до України під час повномасштабної війни. 5 листопада вона відвідала Херсон та Миколаїв у межах програми благодійної допомоги.
- Коли кортеж зі знаменитістю рухався у Миколаївській області, автівки на блокпості зупинили військовослужбовці ТЦК – було затримано чоловіка, який супроводжував зірку.
- Сьогодні з'явились нові фото голлівудської акторки у касці та під антидроновою сіткою.