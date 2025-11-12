Укр Рус
12 ноября, 18:05
3

Не только Rozetka: кого рекламировала бывшая пророссийская ведущая Ангелина Пичик

Мария Касий
Основні тези
  • Ангелина Пичик, бывшая ведущая пророссийских телеканалов, сотрудничала со многими брендами, включая Rozetka, NYX Professional Makeup, Lay's, KFC, и Uklon.
  • После скандала, связанного с ее пророссийским прошлым, некоторые бренды, такие как Rozetka, прекратили с ней сотрудничество.

Ангелина Пичик сегодня звезда тиктока, за которой следят более 285 тысяч человек, а некоторые из ее видео набирают миллионы просмотров. Она опрашивает людей на улицах Киева и интересуется, сколько кому нужно денег для комфортной жизни в столице. Также снимает истории пар и как они познакомились.

Однако на днях произошел громкий скандал. Журналист Юрий Смирнов напомнил, что Ангелина Пичик – бывшая телеведущая пророссийских пропагандистских телеканалов NewsOne и "Наш". И посоветовал украинским брендам и публичным лицам учитывать репутационные риски.

Маркетплейс Rozetka, который рекламировала Ангелина Пичик, официально прекратил с ней сотрудничество. Однако это не единственный бренд, который спонсировал блогера. 24 Канал расскажет, какие еще магазины и продукты рекламировала одиозная Пичик.

  • NYX Professional Makeup

Одно из последних сотрудничеств блогера снималась при поддержке бренда косметики NYX. Ангелина спрашивала у киевлянок о воспоминаниях детства и просила за подарок отгадать, чем пахнет их новый продукт.

  • "Пьяная вишня"

Ангелина Пичик предлагала киевлянам отгадать, сколько лет исполняется бренду. За правильный ответ (10 лет) она вручала подарок.

  • Lay's

Блогерша рекламировала бренд чипсов, в частности их новые вкусы.

  • KFC

Сеть заведений быстрого питания тоже сотрудничала с Ангелиной Пичик. Она провела день с другой блогером и добавила в ролик рекламу KFC. К слову, также Пичик рекламировала сеть Greek House.

  • Uklon 

О сотрудничестве Ангелины Пичик с этой компанией вспоминала военная корреспондентка Анна Калюжная. Она отметила, что еще год назад поднимала тему пророссийского прошлого блогера.

Пичик абсолютно пох*р, как зарабатывать деньги. О чем она сама мне говорила. Лишь бы не трудно. Пичик – одна из тех, кто привела в мою страну войну, 
указывает Анна Калюжная.

Также блогерша рекламировала инстаграм- и тикток-магазины: ParfumCity, beauty.brands.ukraine, MUST HAVE и другие.

Предполагаем, что некоторые бренды на фоне скандала уже могли попросить убрать из ее соцсетей видео сотрудничества с ними.

Что не так с Ангелиной Пичик?

Ангелина Пичик была ведущей шоу на телеканалах NewsOne и "Наш", эфиры которых заблокировали в 2021 и 2022 годах. Владельцами каналов был бывший нардеп Евгений Мураев, которого сейчас подозревают в государственной измене.

Соведущим Ангелины Пичик был Макс Назаров. В 2025 году СБУ объявила ему подозрение за оправдание вооруженной агрессии России против Украины.

Ангелина Пичик распространяла враждебные нарративы накануне полномасштабного российского вторжения. В частности, она "призвала не жить в напряжении и отказаться от движения в НАТО". Фактически, Ангелина Пичик помогала России в информационной войне.