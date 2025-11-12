Укр Рус
Show24 Українські зірки Не тільки Rozetka: кого рекламувала колишня проросійська ведуча Ангеліна Пичик
12 листопада, 18:05
3

Не тільки Rozetka: кого рекламувала колишня проросійська ведуча Ангеліна Пичик

Марія Касій
Основні тези
  • Ангеліна Пичик, колишня ведуча проросійських телеканалів, співпрацювала з багатьма брендами, включаючи Rozetka, NYX Professional Makeup, Lay's, KFC, та Uklon.
  • Після скандалу, пов'язаного з її проросійським минулим, деякі бренди, такі як Rozetka, припинили з нею співпрацю.

Ангеліна Пичик сьогодні – зірка тіктоку, за якою слідкують понад 285 тисяч людей, а деякі з її відео набирають мільйони переглядів. Вона опитує людей на вулицях Києва та цікавиться, скільки кому потрібно грошей для комфортного життя в столиці. Також знімає історії пар та як вони познайомилися.

Однак днями стався гучний скандал. Журналіст Юрій Смирнов нагадав, що Ангеліна Пичик – колишня телеведуча проросійських пропагандистських телеканалів NewsOne та "Наш". Та порадив українським брендам і публічним особам зважати на репутаційні ризики. 

Зверніть увагу Я в а**ї, – Кажанна про скандал з блогеркою Пичик, яка поширювала ворожі наративи 

Маркетплейс Rozetka, який рекламувала Ангеліна Пичик, офіційно припинив з нею співпрацю. Однак це не єдиний бренд, який спонсорував блогерку. 24 Канал розповість, які ще магазини й продукти рекламувала одіозна Пичик.

  • NYX Professional Makeup

Одна з останніх співпраць блогерки знімалась за підтримки бренду косметики NYX. Ангеліна запитувала у киянок про спогади дитинства й просила за подарунок відгадати, чим пахне їхній новий продукт. 

  • "П'яна вишня"

Ангеліна Пичик пропонувала киянам відгадати, скільки років виповнюється бренду. За правильну відповідь (10 років) вона вручала подарунок.

  • Lay's

Блогерка рекламувала бренд чипсів, зокрема їхні нові смаки. 

  • KFC

Мережа закладів швидкого харчування теж співпрацювала з Ангеліною Пичик. Вона провела день з іншою блогеркою та додала у ролик рекламу KFC. До слова, також Пичик рекламувала мережу Greek House.

  • Uklon 

Про співпрацю Ангеліни Пичик з цією компанією згадувала воєнна кореспондентка Анна Калюжна. Вона зазначила, що ще рік тому підіймала тему проросійського минулого блогерки. 

Пичик абсолютно пох*р, як заробляти гроші. Про що вона сама мені говорила. Аби не важко. Пичик – одна з тих, хто привела в мою країну війну, 
вказує Анна Калюжна. 

Також блогерка рекламувала інстаграм- та тікток-магазини: ParfumCity, beauty.brands.ukraine, MUST HAVE та інші. 

Припускаємо, що деякі бренди на тлі скандалу вже могли попросити прибрати з її соцмереж відео співпраці з ними. 

Що не так з Ангеліною Пичик?

Ангеліна Пичик була ведучою шоу на телеканалах NewsOne та "Наш", етери яких заблокували у 2021 та 2022 роках. Власниками каналів був колишній нардеп Євген Мураєв, якого нині підозрюють у державній зраді. 

Співведучим Ангеліни Пичик був Макс Назаров. У 2025 році СБУ оголосила йому підозру за виправдовування збройної агресії Росії проти України. 

Ангеліна Пичик поширювала ворожі наративи напередодні повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, вона "закликала не жити в напрузі та відмовитися від руху в НАТО". Фактично, Ангеліна Пичик допомагала Росії в інформаційній війні. 