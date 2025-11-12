Не тільки Rozetka: кого рекламувала колишня проросійська ведуча Ангеліна Пичик

Ангеліна Пичик сьогодні – зірка тіктоку, за якою слідкують понад 285 тисяч людей, а деякі з її відео набирають мільйони переглядів. Вона опитує людей на вулицях Києва та цікавиться, скільки кому потрібно грошей для комфортного життя в столиці. Також знімає історії пар та як вони познайомилися.

Однак днями стався гучний скандал. Журналіст Юрій Смирнов нагадав, що Ангеліна Пичик – колишня телеведуча проросійських пропагандистських телеканалів NewsOne та "Наш". Та порадив українським брендам і публічним особам зважати на репутаційні ризики.

Зверніть увагу Я в а**ї, – Кажанна про скандал з блогеркою Пичик, яка поширювала ворожі наративи

Маркетплейс Rozetka, який рекламувала Ангеліна Пичик, офіційно припинив з нею співпрацю. Однак це не єдиний бренд, який спонсорував блогерку. 24 Канал розповість, які ще магазини й продукти рекламувала одіозна Пичик.

NYX Professional Makeup

Одна з останніх співпраць блогерки знімалась за підтримки бренду косметики NYX. Ангеліна запитувала у киянок про спогади дитинства й просила за подарунок відгадати, чим пахне їхній новий продукт.

"П'яна вишня"

Ангеліна Пичик пропонувала киянам відгадати, скільки років виповнюється бренду. За правильну відповідь (10 років) вона вручала подарунок.

Lay's

Блогерка рекламувала бренд чипсів, зокрема їхні нові смаки.

KFC

Мережа закладів швидкого харчування теж співпрацювала з Ангеліною Пичик. Вона провела день з іншою блогеркою та додала у ролик рекламу KFC. До слова, також Пичик рекламувала мережу Greek House.

Uklon

Про співпрацю Ангеліни Пичик з цією компанією згадувала воєнна кореспондентка Анна Калюжна. Вона зазначила, що ще рік тому підіймала тему проросійського минулого блогерки.

Пичик абсолютно пох*р, як заробляти гроші. Про що вона сама мені говорила. Аби не важко. Пичик – одна з тих, хто привела в мою країну війну,

– вказує Анна Калюжна.

Також блогерка рекламувала інстаграм- та тікток-магазини: ParfumCity, beauty.brands.ukraine, MUST HAVE та інші.

Припускаємо, що деякі бренди на тлі скандалу вже могли попросити прибрати з її соцмереж відео співпраці з ними.

Що не так з Ангеліною Пичик?

Ангеліна Пичик була ведучою шоу на телеканалах NewsOne та "Наш", етери яких заблокували у 2021 та 2022 роках. Власниками каналів був колишній нардеп Євген Мураєв, якого нині підозрюють у державній зраді.

Співведучим Ангеліни Пичик був Макс Назаров. У 2025 році СБУ оголосила йому підозру за виправдовування збройної агресії Росії проти України.

Ангеліна Пичик поширювала ворожі наративи напередодні повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, вона "закликала не жити в напрузі та відмовитися від руху в НАТО". Фактично, Ангеліна Пичик допомагала Росії в інформаційній війні.