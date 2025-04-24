В МИД ответили, получила ли предательница Ани Лорак новый украинский паспорт

Недавно российские СМИ распространили информацию, что певица Ани Лорак, которая предала Украину, якобы обновила украинский паспорт. Сообщалось, что для этого ей пришлось ехать за границу, ведь в России нет посольства Украины.

Редакция ТСН обратилась за комментарием в Министерство иностранных дел, чтобы там разъяснили ситуацию, пишет Show 24. В ведомстве заявили, что проверили информацию, которую распространили российские пропагандисты.

К слову Предательница Ани Лорак якобы обновила свой украинский паспорт: что об этом пишут в сети

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли новости о новом украинском паспорте Ани Лорак. Так, они оказались очередным фейком, который распространили российские пропагандистские медиа.

Министерство иностранных дел Украины опровергает данную информацию, которая была размещена в российских СМИ. Мы немедленно отреагировали на данную ситуацию, проверили всю информацию, которая касалась возможного данного случая через ведомственную информационную систему, через посольство Украины в Армении и Грузии, на которые ссылались российские СМИ,

– сообщили в МИД.

Кстати, в марте 2024 года в российских СМИ появилась информация, что Ани Лорак подала документы на получение гражданства России. Однако тогда предательница никак это не комментировала.

Ани Лорак предала Украину

Стоит отметить, что Ани Лорак продолжает строить карьеру в России, а своей молчаливой позицией поддерживает войну. В ноябре прошлого года Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о лишении предателей государственных наград. Так, Ани Лорак лишили звания заслуженной артистки Украины.

Такого же звания лишили певицу Таисию Повалий, а звания народного артиста Украины больше не будут иметь Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин и Игорь Крутой.