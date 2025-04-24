Редакція ТСН звернулася за коментарем до Міністерства закордонних справ, аби там роз'яснили ситуацію, пише Show 24. У відомстві заявили, що перевірили інформацію, яку поширили російські пропагандисти.

До слова Зрадниця Ані Лорак нібито оновила свій український паспорт: що про це пишуть в мережі

У Міністерстві закордонних справ України спростували новини про новий український паспорт Ані Лорак. Так, вони виявилися черговим фейком, який поширили російські пропагандистські медіа.

Міністерство закордонних справ України спростовує дану інформацію, яка була розміщена в російських ЗМІ. Ми негайно відреагували на дану ситуацію, перевірили всю інформацію, яка стосувалася можливого даного випадку через відомчу інформаційну систему, через посольство України у Вірменії та Грузії, на які посилались російські ЗМІ,

– повідомили в МЗС.

До речі, у березні 2024 року в російських ЗМІ з'явилася інформація, що Ані Лорак подала документи на отримання громадянства Росії. Однак тоді зрадниця ніяк це не коментувала.

Ані Лорак зрадила Україну

Варто зазначити, що Ані Лорак продовжує будувати кар'єру в Росії, а своєю мовчазною позицією підтримує війну. У листопаді минулого року Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про позбавлення зрадників державних нагород. Так, Ані Лорак позбавили звання заслуженої артистки України.

Такого ж звання позбавили співачку Таїсію Повалій, а звання народного артиста України більше не матимуть Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін та Ігор Крутой.