Украинская певица Ани Лорак сменила гражданство на российское, – СМИ

Украинская певица Ани Лорак, настоящее имя которой Каролина Куек, официально стала гражданкой России. Об этом пишут пропагандистские СМИ.

По их данным, артистка на днях получила российский паспорт, передает Show 24.

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Так, по информации издания РИА Новости, Куек выдали российский паспорт 9 июня 2025 года. Как рассказал инсайдер, близкий к окружению Ани Лорак, звезда в марте 2024 года обратилась к властям с ходатайством о получении гражданства страны-террористки, а документы были поданы еще в феврале 2023 года. Несмотря на смену гражданства, исполнительница оставила свое имя без изменений – официально она Каролина Куек.

Ани Лорак получила российское гражданство / Скриншот с сайта российского издания

Этот шаг выглядит вполне логичным в контексте последних лет ее карьеры и публичной позиции. После начала российской агрессии против Украины в 2014 году певица фактически переехала в Москву, продолжая строить там карьеру. Она регулярно появлялась на российских телеканалах, получала местные музыкальные премии – в частности, "Золотой граммофон" и участвовала в проектах типа "Песня года". Зато в Украине ее считают предательницей.

Для справки! Каролина Куек родилась в Черновицкой области. Она стала известной в начале 2000-х, а международную известность получила в 2008 году, представляя Украину на Евровидении, где заняла второе место.

В октябре 2022 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против деятелей культуры, которые публично поддерживают Россию или ведут активную деятельность на ее территории. Ани Лорак оказалась в перечне фигурантов. В ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил решение СНБО о лишении таких лиц государственных наград. Так Лорак окончательно потеряла звание "Народной артистки Украины", которым ее отметили в 2008 году.

Интересно, что еще в 2016 году депутат Госдумы России Виталий Милонов публично предлагал помочь певице с получением гражданства. Тогда ее представители отрицали подобные намерения. Впрочем, полномасштабная война против Украины окончательно показала, на чью сторону стала Каролина Куек.

Напомним, накануне стало известно, что Ани Лорак тайно вышла замуж.