Певица предательница Ани Лорак на протяжении нескольких лет не давала интервью, однако накануне своего большого концерта в России пообщалась с журналисткой Лаурой Джугелией.

Разговор вышел на ютуб-канале FAMETIMETV. В интервью Каролина Куек рассказала о своей музыкальной карьере и нынешней жизни. Она также затронула тему Украины. В частности, артистка заявила, что была вынуждена уехать из страны, а также вспомнила свое участие в Евровидении-2008, отметив, что конкурс был политизированным. Что именно певица сказала в российском интервью – читайте далее в материале.

В начале ролика было указано, что Ани Лорак – дива российского шоу-бизнеса, которая объединяет людей музыкой и живет "на стороне любви и света".

Сама артистка отметила, что хочет "разрушать все границы, потому что для кого они нужны", а еще якобы мечтает о мире.

Почему нельзя просто мирно существовать? Это моя мечта какая-то, чтобы люди существовали как единое человеческое пространство, где царствует любовь, потому что в глубине души все хотят одного и того же: любви, счастья, благополучия. Все, что мы делаем ведет нас к несчастью. Кто ставит эти ложные цели? Что не так в системе? Где ошибка? Мы должны, как общество прийти к такому знаменателю, когда не надо разрушать другого, чтобы чувствовать себя хорошо,

– сказала Ани Лорак.

Кстати, еще, по мнению, артистки, каждая страна сейчас отрабатывает свою карму.

В течение интервью она отметила, что никогда не позиционировала себя артисткой определенной страны, всегда стремясь быть на международной сцене.

Напомним, что Каролина Куек родилась в городе Кицмань на Буковине.

Что Ани Лорак сказала в интервью об Украине?

По словам певицы, она считает, что реализовала в Украине все, что могла. В то же время отметила, что переезд в Россию был вынужденным из-за давления. Ее якобы выдавливали из Украины, она чувствовала травлю.

Это все совпало после Евровидения. В 2008-2010 годах был пик моих гастролей в России. Я стала народной артисткой Украины. Эта награда и тот успех, который завалился на меня, конечно вызвал неприятные чувства у людей... И пусть история рассудит, потом оно все всплывет однажды и мы узнаем всю правду,

– заявила Ани Лорак.

Интервьюер Лаура Джугелия вспомнила слова режиссера Олега Бондарчука в интервью OBOZ.UA, который до начала полномасштабного вторжения России в страну был близким другом Ани Лорак, о том, что Тина Кароль вместе с командой "грудью стояли на страже украинского шоу-бизнеса и всеми возможными и невозможными способами не пускали Ани Лорак в Украину".

Это его мнение, наверное, не безосновательно, потому что об этом говорят все. Когда я эту лавину на себе почувствовала, к кому мне пойти разбираться? Я это чувствовала на себе... Когда включаются против тебя на уровне страны, что я должна сделать,

– прокомментировала это певица-предательница.

Что Ани Лорак сказала об участии в Евровидении от Украины?

В 2005 году артистка была одной из главных претенденток на участие в международном песенном конкурсе. Однако после Оранжевой революции национальный вещатель провел дополнительный открытый отбор. К нему привлекли еще несколько коллективов, которые приобрели популярность во время революционных событий. В итоге победу одержала группа "Гринджолы" с песней "Разом нас багато", ставшей неофициальным гимном революции.

В 2008 году Ани Лорак предложили представить Украину на Евровидении. Она приняла предложение, однако, заявила, что чувствовала осадок, потому что конкурс политизированный.

Справедливость победила. В 2008-м люди голосовали за песню Shady Lady, которую написал Филипп Киркоров. Тогда было сотрудничество и содружество, потому что в нашей международной команде был болгарин Киркоров, представители России, Греции, Армении, а также танцоры со всего постсоветского пространства. Мы прекрасно выступили, завоевали второе место,

– отметила артистка.

После этого, как отмечала сама Лорак, ее карьера в России начала активно развиваться. Она стала чаще выступать там с концертами.

Все, что мне хотелось всегда делать – это заниматься музыкой. Меньше всего мне хотелось вообще в каких-то интригах участвовать, но так получалось, что меня все время куда-то затягивали,

– добавила предательница Украины.

Что сейчас известно об Ани Лорак?