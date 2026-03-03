Ани Лорак впервые за несколько лет дала большое интервью: что певица-предательница сказала об Украине
- Ани Лорак в интервью заявила, что переезд в Россию был вынужденным из-за давления в Украине.
- Певица потеряла звание "Народной артистки Украины" из-за поддержки России и получила российское гражданство в 2025 году.
Певица предательница Ани Лорак на протяжении нескольких лет не давала интервью, однако накануне своего большого концерта в России пообщалась с журналисткой Лаурой Джугелией.
Разговор вышел на ютуб-канале FAMETIMETV. В интервью Каролина Куек рассказала о своей музыкальной карьере и нынешней жизни. Она также затронула тему Украины. В частности, артистка заявила, что была вынуждена уехать из страны, а также вспомнила свое участие в Евровидении-2008, отметив, что конкурс был политизированным. Что именно певица сказала в российском интервью – читайте далее в материале.
Интересно Автор хита "Вопрос есть – вопросов нет" удивила суммой, которую за полгода заработала с этой песни
В начале ролика было указано, что Ани Лорак – дива российского шоу-бизнеса, которая объединяет людей музыкой и живет "на стороне любви и света".
Сама артистка отметила, что хочет "разрушать все границы, потому что для кого они нужны", а еще якобы мечтает о мире.
Почему нельзя просто мирно существовать? Это моя мечта какая-то, чтобы люди существовали как единое человеческое пространство, где царствует любовь, потому что в глубине души все хотят одного и того же: любви, счастья, благополучия. Все, что мы делаем ведет нас к несчастью. Кто ставит эти ложные цели? Что не так в системе? Где ошибка? Мы должны, как общество прийти к такому знаменателю, когда не надо разрушать другого, чтобы чувствовать себя хорошо,
– сказала Ани Лорак.
Кстати, еще, по мнению, артистки, каждая страна сейчас отрабатывает свою карму.
В течение интервью она отметила, что никогда не позиционировала себя артисткой определенной страны, всегда стремясь быть на международной сцене.
Ани Лорак / Скриншот из интервью на ютуб-канале FAMETIMETV
Напомним, что Каролина Куек родилась в городе Кицмань на Буковине.
Что Ани Лорак сказала в интервью об Украине?
По словам певицы, она считает, что реализовала в Украине все, что могла. В то же время отметила, что переезд в Россию был вынужденным из-за давления. Ее якобы выдавливали из Украины, она чувствовала травлю.
Это все совпало после Евровидения. В 2008-2010 годах был пик моих гастролей в России. Я стала народной артисткой Украины. Эта награда и тот успех, который завалился на меня, конечно вызвал неприятные чувства у людей... И пусть история рассудит, потом оно все всплывет однажды и мы узнаем всю правду,
– заявила Ани Лорак.
Интервьюер Лаура Джугелия вспомнила слова режиссера Олега Бондарчука в интервью OBOZ.UA, который до начала полномасштабного вторжения России в страну был близким другом Ани Лорак, о том, что Тина Кароль вместе с командой "грудью стояли на страже украинского шоу-бизнеса и всеми возможными и невозможными способами не пускали Ани Лорак в Украину".
Это его мнение, наверное, не безосновательно, потому что об этом говорят все. Когда я эту лавину на себе почувствовала, к кому мне пойти разбираться? Я это чувствовала на себе... Когда включаются против тебя на уровне страны, что я должна сделать,
– прокомментировала это певица-предательница.
Что Ани Лорак сказала об участии в Евровидении от Украины?
В 2005 году артистка была одной из главных претенденток на участие в международном песенном конкурсе. Однако после Оранжевой революции национальный вещатель провел дополнительный открытый отбор. К нему привлекли еще несколько коллективов, которые приобрели популярность во время революционных событий. В итоге победу одержала группа "Гринджолы" с песней "Разом нас багато", ставшей неофициальным гимном революции.
В 2008 году Ани Лорак предложили представить Украину на Евровидении. Она приняла предложение, однако, заявила, что чувствовала осадок, потому что конкурс политизированный.
Справедливость победила. В 2008-м люди голосовали за песню Shady Lady, которую написал Филипп Киркоров. Тогда было сотрудничество и содружество, потому что в нашей международной команде был болгарин Киркоров, представители России, Греции, Армении, а также танцоры со всего постсоветского пространства. Мы прекрасно выступили, завоевали второе место,
– отметила артистка.
После этого, как отмечала сама Лорак, ее карьера в России начала активно развиваться. Она стала чаще выступать там с концертами.
Все, что мне хотелось всегда делать – это заниматься музыкой. Меньше всего мне хотелось вообще в каких-то интригах участвовать, но так получалось, что меня все время куда-то затягивали,
– добавила предательница Украины.
Что сейчас известно об Ани Лорак?
- В октябре 2022 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против представителей культуры, которые открыто поддерживают Россию или продолжают работать на ее территории. В этот список попала и Ани Лорак.
- Впоследствии, в ноябре 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым было введено в действие решение СНБО о лишении таких лиц государственных наград. В результате певица потеряла звание "Народной артистки Украины", которое получила в 2008 году.
- В интервью российскому телеканалу НТВ артистка заявила, что планирует передать часть средств, заработанных на концерте в Москве, организации, которая занимается детьми с временно оккупированных территорий, в частности из Запорожской области и Донбасса. Фактически подтвердив, что финансирует похищение украинских детей.
- Кроме того, по сообщениям российских медиа, 9 июня 2025 года Каролина Куек получила российское гражданство.