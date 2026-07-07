Я стала человеком с инвалидностью, – известная блогерша назвала причину инсульта, случившегося в 29 лет

В 2024 году блогерша Анита Соловей перенесла ишемический инсульт. После этого она частично потеряла зрение и на некоторое время была вынуждена приостановить работу.

Долгое время женщина не знала, что именно могло спровоцировать инсульт. Однако на днях она впервые назвала одну из вероятных причин и призвала своих подписчиков не повторять ее ошибок. Об этом блогерша написала в инстаграме. К сожалению, в последнее время это не единственное испытание в ее жизни. Недавно Анита также сообщила, что ее дом под Киевом сгорел дотла.

Что известно об инсульте Аниты Соловей?

Ишемический инсульт блогерша перенесла 20 февраля 2024 года. В тот момент она записывала обучающий вебинар. По словам Аниты, одной из причин, которая могла привести к инсульту в 29 лет, стало курение.

IQOS, кальяны. Я была приверженцем всего этого. А сосуды в это время разрушались. Очень прошу всех, кто читает, выбросить наф*г все это. Я стала человеком с инвалидностью, а могло быть еще хуже,

– написала блогерша.

Анита Соловей рассказала, какую вредную привычку считает одной из причин инсульта в 29 лет / Скриншот из инстаграма

Этот комментарий она оставила под видео врача-терапевта Артема Пальна, который объяснил, почему инсульт все чаще встречается среди молодых людей. Он сообщил, что за последние 22 года риск инсульта среди людей в возрасте от 20 до 44 лет вырос вдвое. По словам врача, к основным факторам риска относятся: переутомление, артериальная гипертензия, ожирение, атеросклероз и хронический стресс.

Кстати, недавно также стало известно, что Магде Димид, участвовавшей в шоу "Взвешенные и счастливые", удалили орган после похудения на 65 килограммов.