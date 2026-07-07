Тривалий час жінка не знала, що саме могло спровокувати інсульт. Однак днями вона вперше назвала одну з ймовірних причин і закликала своїх підписників не повторювати її помилок. Про це блогерка написала в інстаграмі. На жаль, останнім часом це не єдине випробування в її житті. Нещодавно Аніта також повідомила, що вщент згорів її будинок під Києвом.

Що відомо про інсульт Аніти Соловей?

Ішемічний інсульт блогерка перенесла 20 лютого 2024 року. У той момент вона записувала навчальний вебінар. За словами Аніти, однією з причин, що могла призвести до інсульту у 29 років, стало куріння.

IQOS, кальяни. Я була адептом цього. А судини в цей час руйнувались. Дуже прошу всіх, хто читає, викинути наф*г то все. Я стала людиною з інвалідністю, а могло бути ще гірше,

– написала блогерка.

Аніта Соловей розповіла, яку шкідливу звичку вважає однією з причин інсульту у 29 років / Скриншот з інстаграму

Цей коментар вона залишила під відео лікаря-терапевта Артема Пальна, який пояснив, чому інсульт дедалі частіше трапляється серед молодих людей. Він повідомив, що за останні 22 роки ризик інсульту серед людей віком від 20 до 44 років зріс удвічі. За словами медика, серед основних факторів ризику є: перевтома, артеріальна гіпертензія, ожиріння, атеросклероз і хронічний стрес.

До речі, нещодавно також стало відомо, що Магді Димид, яка брала участь в шоу "Зважені та щасливі", видалили орган після схуднення на 65 кілограмів.