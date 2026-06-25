Про це вона розповіла в інтерв'ю Ксенії Щербач. За словами Магди, яка скинула на проєкті 65 кілограмів, медики змушені були терміново видалити їй жовчний міхур через утворення каменів.

Також цікаво "Вийшло незручно": іноземець помилково потрапив "під роздачу" українців через Мартиновську

Ось що дівчина розповіла про свій досвід:

Вирізали жовчний міхур, тому що утворилися камені протягом шести місяців. Я в лікарні провела два тижні і знову купа обмежень по харчуванню. Не можна алкоголю вживати, дуже обмежено, не можна жирного, смаженого, солодкого.

Спочатку Магда сприйняла цю новину емоційно, адже сподівалася повернутися до звичного життя після пів року суворих обмежень на шоу. Проте згодом вона змінила своє ставлення до ситуації, розцінивши сувору пожиттєву дієту як додатковий стимул тримати нову форму. Вона зізналася, що сумнівалася, чи змогла б утримати результат без такого фактора.

Потім я подумала: окей, супер, це ще один запобіжник. Я просто буду все життя худою. Бог розумів, що я не витримаю, якою б сильною не здавалася. Тепер, коли я споживаю щось із цього, мені просто стає фізично погано,

– підсумувала зірка проєкту.

Також фіналістка шоу додала, що пережила сильний стрес та емоційний зрив після розставання з бойфрендом, з яким познайомилася на християнському сайті знайомств. Тоді вона найбільше боялася, що на тлі переживань знову почне набирати вагу.

Магда Димид / фото з інстаграму

Що відомо про участь Магди Димид у "Зважених та щасливих"?

Магда Димид стала фіналісткою 10-го сезону популярного телепроєкту про схуднення. На телевізійному шоу дівчині вдалося досягти вражаючих результатів – вона позбулася 65 кілограмів зайвої ваги та кардинально змінила свою зовнішність до фінального випуску.

Нагадаємо, що Міка Ньютон відверто розповіла про боротьбу з онкологією.