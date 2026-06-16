До сих пор не могу в это поверить, – известная блогерша сообщила, что у неё полностью сгорел дом под Киевом

У блогерши Аниты Соловей сгорел дом под Киевом. Об этом она сообщила 16 июня.

Инфлюенсерша поделилась печальной новостью в Instagram и показала кадры горящего дома.

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Анита рассказала, что во время пожара ни она, ни её муж не были в доме – они уехали оттуда вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Причину возгорания она не назвала.

В то же время блогерша опубликовала видео, на котором видны кадры разрушенного пожаром дома, и показала, каким он был до трагедии.

Я, наверное, до сих пор в это до конца не верю,

– написала Соловей.

И добавила, что вместе с домом пострадали и яблони. По словам блогерши, их посадили примерно тогда, когда она родилась.

Это больно. С них я срывала яблочки в школу. Это мой собственный сад,

– написала Анита.

Анита Соловей сообщила, что у неё сгорел дом / Скриншоты из Instagram-сторис

Инфлюенсерша поделилась, что сейчас ей помогает держаться осознание важности не привязываться к материальному – а вместо этого ценить то, что имеешь, и уметь отпускать вещи при необходимости. Она также подчеркивает, что самое ценное в жизни – это отношения и близкие люди. Среди других принципов, которые ей помогают, – "антихрупкость", то есть умение не хранить всё в одном месте, а также медитация.

Ранее стало известно, что в результате российского обстрела в ночь на 15 июня был уничтожен магазин обладательницы титула Mrs. Ukraine Plus Size Екатерины Климковой. Он был основным источником дохода для неё и её мужа. В то же время семья настроена не сдаваться. До этого Екатерина с любимым уже пережили потерю бизнеса в Мариуполе.