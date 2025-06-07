"Я не виновата": Алхим высказалась о скандале из-за видео на фоне Аллеи Героев в Хмельницком

В 2024 году Анна Алхим попала в скандал из-за того, что сняла видео под российскую музыку на Аллее Героев в Хмельницком. Тогда внимание на эту ситуацию обратила и блогерша Елена Мандзюк.

На ютуб-канале Рамины Эсхакзай вышло интервью с Алхим и Мандзюк после их недавнего конфликта, сообщает Show 24. Блогерши обсудили и скандал с Аллеей Героев в Хмельницком.

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Анна Алхим прокомментировала скандал из-за видео под российскую музыку на Аллее Героев в Хмельницком. По словам блогерши, она вышла из ресторана неподалеку, когда падал первый снег, поэтому попросила снять ее на камеру.

Алхим уверяет, что не видела, что сзади Аллея Героев, а также добавила, что не танцевала, а кружилась под снегом. Блогерша подчеркнула, что не позволила бы себе "танцевать на костях людей, которые положили жизнь, чтобы ее защитить".

Одиозная блогерша отметила, что не видела, что сняла видео на фоне Аллеи Героев даже после того, как выставила его. В то же время Елена Мандзюк возмутилась, что Алхим не попросила прощения, когда ее раскритиковали в сети.

Людей в нашей стране заставляют постоянно за что-то извиняться. Это очень меня напрягает. На камеру, извинись. И все такие: "Еб*ть, он извинился". Перед кем я должна извиняться, если я не виновата?,

– ответила Анна Алхим.

Интервью с Анной Алхим и Еленой Мандзюк: смотрите видео онлайн

Анна отметила, что не собиралась осквернять место памяти погибших украинских военных. Она не понимает, за что и перед кем должна просить прощения. В то же время Елена Мандзюк подчеркнула, что Алхим стоило проявить уважение к погибшим защитникам.

"Разве проявление уважения не выражается в моих действиях к погибшим матерям, детем, помощи. Разве это не проявление? То есть для людей проявление уважения – это попросить прощения публично? Для меня важнее действия за п*здьош в инстаграме. Я считаю, что человека нужно оценивать по поступкам", – заявила Алхим.

Ранее мы писали, что Анна Алхим прокомментировала встречу с россиянами в Париже.