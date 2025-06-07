На ютуб-каналі Раміни Есхакзай вийшло інтерв'ю з Алхім та Мандзюк після їхнього нещодавнього конфлікту, повідомляє Show 24. Блогерки обговорили й скандал з Алеєю Героїв у Хмельницькому.

Не пропустіть Для мене музика поза політикою, – Алхім відповіла, чи буде слухати російське після скандалу

Анна Алхім прокоментувала скандал через відео під російську музику на Алеї Героїв у Хмельницькому. За словами блогерки, вона вийшла з ресторану неподалік, коли падав перший сніг, тому попросила зняти її на камеру.

Алхім запевняє, що не бачила, що ззаду Алея Героїв, а також додала, що не танцювала, а кружляла під снігом. Блогерка наголосила, що не дозволила б собі "танцювати на кістках людей, які поклали життя, щоб її захистити".

Одіозна блогерка зазначила, що не бачила, що зняла відео на фоні Алеї Героїв навіть після того, як виставила його. Водночас Олена Мандзюк обурилася, що Алхім не попросила вибачення, коли її розкритикували у мережі.

Людей в нашій країні заставляють постійно за щось просити вибачення. Це дуже мене напружує. На камеру, перепроси. І всі такі: "Єб*ть, він перепросив". Перед ким я маю просити вибачення, якщо я не винна?,

– відповіла Анна Алхім.

Інтерв'ю з Анною Алхім та Оленою Мандзюк: дивіться відео онлайн

Анна зауважила, що не збиралась оскверняли місце пам'яті загиблих українських військових. Вона не розуміє, за що та перед ким повинна просити вибачення. Водночас Олена Мандзюк підкреслила, що Алхім варто було проявити повагу до загиблих захисників.

"Хіба прояв поваги не виражається в моїх діях до загиблих матерів, дітей, допомоги. Хіба це не прояв? Тобто для людей прояв поваги – це попросити вибачення публічно? Для мене важливіші дії за п*здьош в інстаграмі. Я вважаю, що людину потрібно оцінювати по вчинках", – заявила Алхім.

Раніше ми писали, що Анна Алхім прокоментувала зустріч з росіянами в Парижі.