Раміна Есхакзай випустила подкаст, в якому взяли участь блогерки Олена Мандзюк та Анна Алхім на тлі їхньої публічної сварки. Про це пише Show 24 з посиланням на ютуб RAMINA.

До слова Зневага, яка вбиває: чому кейс Алхім – більше, ніж черговий скандал

Анна Алхім пояснила свою позицію щодо російських пісень. За її словами, музика для неї – це те, що рятує в складні моменти.

Для мене музика поза політикою. Я поясню. Я душевна людина, для мене все будується на моєму стані. Весь мій блог побудований на моїй енергії. На 11 рік війни мене рятують тільки авто і музика. Пісні, які я слухаю, кудись мене повертають. Це не те, що я думаю, що Тіматі ах**нний, ні. Я слухаю ці пісні, бо мій душевний стан вирівнюється,

– сказала блогерка.

Алхім не вважає, що на Україну летять ракети тільки тому, що вона слухає Тіматі. Адже вона викладає й багато українських пісень, а росіян нібито рідше. Анна нагадала, що в країні не заборонено прослуховування російської музики на законодавчому рівні. Їй не подобається, що люди нав'язують свою думку.

Важливо нагадати, що минулого року провели дослідження, яке довело: українці, які споживають російський контент, поповнюють бюджет Росії. За рік росіяни отримали понад 80 мільйонів доларів, з яких 5 мільйонів – податки. За ці кошти країна-агресор може придбати 10 тисяч FPV-дронів.

Чи готова Алхім перестати слухати російське

Блогерка заявила, що продовжить слухати російську музику на піратських майданчиках. Але принаймні не буде транслювати це публічно. Для неї важливо, щоб українці не вважали її ворогом.

Я готова після цього конфлікту публічно не транслювати якихось артистів, які відкрито за війну. Сказати, що я перестану їх слухати, буде брехнею. Я буду їх слухати, але не публічно,

– підсумувала Алхім.

Нагадаємо, після скандалу проти Анни Алхім відкрили три кримінальних провадження. Одне з них стосується державної зради.