Анна Алхім розповіла, що зустрічалася з трьома росіянами в столиці Франції. Блогерка разом з Оленою Мандзюк, з якою мала публічний конфлікт, дала інтерв'ю Раміні Есхакзай, де прокоментувала ситуацію, передає Show 24.

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За словами Анни Алхім, росіяни, з якими вона зустрічалася у Парижі, мають свою позицію, але не висловлюють її. Крім того, блогерка додала, що вони 20 років не були в Росії, а одному з них заборонили в'їзд туди на 50 років.

Олена Мандзюк наголосила, що замовчування війни, якого дотримуються ті росіяни, – це також підтримка, на що Алхім відповіла, що це їхній вибір. Одіозна блогерка заявила, що вони "люди миру". Анна також розповіла, що скоро буде виступати з росіянином на заході в Берліні, який організовує українка з Харкова.

Анна Алхім про "хороших росіян"

Анна Алхім вважає, що є "хороші росіяни". Вона навела в приклад тих, які воюють на боці України, та тих, які багато років тому виїхали з Росії та живуть в інших країнах.

Водночас Мандзюк підкреслила, що такі росіяни повинні виходити на мітинги в підтримку України, а не дотримуватися позиції: "Я за мир".

Я не вважаю, що вони щось повинні комусь. Вони живуть своє життя,

– відповіла Анна Алхім.

Інтерв'ю з Анною Алхім та Оленою Мандзюк: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що у мережі розкритикували Анну Алхім після зустрічі з Ігорем Синяком. Російський блогер записав відеозвернення через деякий час після початку повномасштабного вторгнення, де пояснив своє мовчання. Він заявив, що є громадянином Росії, тому не буде порушувати закон.