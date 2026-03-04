Где сейчас Анна Андрийчук – бывшая жена Позитива, которая была лучшей подругой Каменских

Анна Андрийчук – дизайнер, бывшая жена украинского певца Алексея Завгороднего, более известного как Позитива. Также она была лучшей подругой Насти Каменских, однако женщин уже давно не видели вместе.

О бывшей жене Позитива уже длительное время ничего не слышно. Где сейчас Анна Андрийчук, расскажет 24 Канал.

Работа на телевидении и собственный бренд

В 18 лет Анна Андрийчук начала работать на телевидении. Она была гостевым редактором, режиссером, имела авторскую рубрику на телеканале "Интер".

В 2016 году женщина основала бренд ANNCHOO. В программе "Зірковий шлях" она рассказывала, что всегда интересовалась дизайном: шила себе одежду, рисовала эскизы. После начала полномасштабного вторжения Анна поставила бренд на паузу. В мае 2025 года она поделилась, что уже более двух лет занимается другим делом.

Скоро буду готова делиться. Прошлое не вернуть. Пришло время вырастить что-то новое. Из того же сердца. С новой, сильной любви,

– писала Андрийчук.

Что известно об отношениях с Позитивом?

Анна впервые встретила Алексея на вечеринке, которую организовала подруга ее тогдашнего парня, но не запомнила певца. Впоследствии Андрийчук влюбилась в Завгороднего. Они начали встречаться, когда девушке было 16 лет.

Позитив сделал предложение любимой 8 марта дома. Алексей все подготовил: комната была украшена свечами, включилась музыка, он стал на одно колено и сделал Анне предложение руки и сердца.

Завгородний и Андрийчук поженились через несколько лет после предложения руки и сердца – в августе 2013. Пара сыграла свадьбу в ресторане, на праздновании было около 150 человек.

Позитив с бывшей женой / Фото из инстаграма Анны Андрийчук

В 2021 году супруги развелись после 13 лет вместе, но на тот момент Анна и Алексей жили отдельно уже около 2 лет. Пара пыталась сохранить брак, но не смогла.

Мы разошлись, потому что пришло время. Мы повзрослели, и мне захотелось уже идти дальше. Я поняла в какой-то момент, что стою на месте,

– объяснила Андрийчук.

Ходили слухи, что Позитив ушел от жены к танцовщице Юлии Сахневич, которая была его партнершей в 7 сезоне талант-шоу "Танцы со звездами". Сама Андрийчук не подтверждала эту информацию.

Для справки! В 2024 году Позитив сообщил, что женился на Сахневич. Долгое время они скрывали отношения и брак. 27 декабря 2024 года Алексей и Юлия стали родителями дочери, которую назвали Марией.

Позитив и Сахневич с дочкой / Фото из инстаграма певца

Недавно в программе "Утро в большом городе" Позитив признался, что редко общается с бывшей женой: в день рождения или по работе. Однако отметил, что они остались в нормальных отношениях.

Дружба с Настей Каменских

Анна Андрийчук и Настя Каменских были лучшими подругами. Однако, похоже, сейчас они не общаются. Женщины познакомились на фестивале Таврийские игры, который в 2007 году проходил в Киеве.

Периодически Настя мне писала, подарки покупала. На тот момент у Леши не было возможности покупать подарки, поэтому она покупала подарки для Леши, чтобы он передавал мне,

– рассказывала Андрийчук.

Дизайнер признавалась, что сначала не хотела дружить с певицей, но впоследствии они таки начали общаться. Настя и Анна были очень близкими и даже называли друг друга сестрами.

В 2021 году Каменских представила реалити "Девочки рулят", которое снимала во время поездки в Мексику. Артистка отправилась в Северную Америку вместе с мамой и Андрийчук.

Слухи о романе с Потапом

В июне 2024 года блогер-плиткарь Богдан Беспалов рассказал, что Анна Андрийчук закрутила роман с Потапом. По его словам, Настя Каменских знала, что муж ей изменяет, и именно поэтому распалась дружба с дизайнером.

14 февраля 2024 года, в День святого Валентина, Андрийчук опубликовала в инстаграме фотографии в свадебном платье. Так, СМИ начали писать, что бывшая жена Позитива во второй раз вышла замуж. Беспалов утверждает, что Анна "разогнала историю" о втором браке, чтобы отвлечь внимание людей от отношений с Потапом.

Когда журналистка программы "Утро в большом городе" пообщалась с Позитивом на допремьерном показе фильма "Мавка. Настоящий миф", то спросила, правда ли, что его бывшая жена встречается с Потапом.

Насколько я знаю, она работает с ним. Многие из наших с ним работают. Поэтому сейчас что-то у них там несется. Я не знаю. Я не узнавал,

– ответил Завгородний.

Где сейчас Анна Андрийчук?

Когда Россия начала полномасштабное вторжение против Украины, Анна освещала войну в своем инстаграме. Впоследствии она пропала и вышла на связь в конце июля 2022 года.

Привет, давно не виделись. Впервые в жизни я закрылась от всех. От друзей, знакомых, от вас и даже от себя. Эта проклятая война забрала у нас 147 счастливых дней. Невыносимая боль за каждого украинца. За землю нашу родную. За каждого ребенка, за материнские сердца и наших отважных защитников,

– написала Андрийчук.

Дизайнер призналась, что начала страдать от панических атак.

Судя по инстаграму Анны, сейчас она много путешествует, а большинство времени проводит в Испании, а именно в Барселоне. Совместных фотографий с Каменских на ее странице нет уже давно, а вот Потап еще в сентябре комментировал одно из сообщений Андрийчук.