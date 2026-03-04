Где сейчас Анна Андрийчук – бывшая жена Позитива, которая была лучшей подругой Каменских
- Анна Андрийчук, бывшая жена Позитива, основала бренд ANNCHOO, но после начала войны поставила его на паузу и занимается другим делом.
- В 2021 году Анна развелась с Позитивом, и, вероятно, больше не общается с Настей Каменских, также ходят слухи о романе Андрийчук с Потапом, но она их не подтверждает.
Анна Андрийчук – дизайнер, бывшая жена украинского певца Алексея Завгороднего, более известного как Позитива. Также она была лучшей подругой Насти Каменских, однако женщин уже давно не видели вместе.
О бывшей жене Позитива уже длительное время ничего не слышно. Где сейчас Анна Андрийчук, расскажет 24 Канал.
Работа на телевидении и собственный бренд
В 18 лет Анна Андрийчук начала работать на телевидении. Она была гостевым редактором, режиссером, имела авторскую рубрику на телеканале "Интер".
В 2016 году женщина основала бренд ANNCHOO. В программе "Зірковий шлях" она рассказывала, что всегда интересовалась дизайном: шила себе одежду, рисовала эскизы. После начала полномасштабного вторжения Анна поставила бренд на паузу. В мае 2025 года она поделилась, что уже более двух лет занимается другим делом.
Скоро буду готова делиться. Прошлое не вернуть. Пришло время вырастить что-то новое. Из того же сердца. С новой, сильной любви,
– писала Андрийчук.
Что известно об отношениях с Позитивом?
Анна впервые встретила Алексея на вечеринке, которую организовала подруга ее тогдашнего парня, но не запомнила певца. Впоследствии Андрийчук влюбилась в Завгороднего. Они начали встречаться, когда девушке было 16 лет.
Позитив сделал предложение любимой 8 марта дома. Алексей все подготовил: комната была украшена свечами, включилась музыка, он стал на одно колено и сделал Анне предложение руки и сердца.
Завгородний и Андрийчук поженились через несколько лет после предложения руки и сердца – в августе 2013. Пара сыграла свадьбу в ресторане, на праздновании было около 150 человек.
В 2021 году супруги развелись после 13 лет вместе, но на тот момент Анна и Алексей жили отдельно уже около 2 лет. Пара пыталась сохранить брак, но не смогла.
Мы разошлись, потому что пришло время. Мы повзрослели, и мне захотелось уже идти дальше. Я поняла в какой-то момент, что стою на месте,
– объяснила Андрийчук.
Ходили слухи, что Позитив ушел от жены к танцовщице Юлии Сахневич, которая была его партнершей в 7 сезоне талант-шоу "Танцы со звездами". Сама Андрийчук не подтверждала эту информацию.
Для справки! В 2024 году Позитив сообщил, что женился на Сахневич. Долгое время они скрывали отношения и брак. 27 декабря 2024 года Алексей и Юлия стали родителями дочери, которую назвали Марией.
Недавно в программе "Утро в большом городе" Позитив признался, что редко общается с бывшей женой: в день рождения или по работе. Однако отметил, что они остались в нормальных отношениях.
Дружба с Настей Каменских
Анна Андрийчук и Настя Каменских были лучшими подругами. Однако, похоже, сейчас они не общаются. Женщины познакомились на фестивале Таврийские игры, который в 2007 году проходил в Киеве.
Периодически Настя мне писала, подарки покупала. На тот момент у Леши не было возможности покупать подарки, поэтому она покупала подарки для Леши, чтобы он передавал мне,
– рассказывала Андрийчук.
Дизайнер признавалась, что сначала не хотела дружить с певицей, но впоследствии они таки начали общаться. Настя и Анна были очень близкими и даже называли друг друга сестрами.
В 2021 году Каменских представила реалити "Девочки рулят", которое снимала во время поездки в Мексику. Артистка отправилась в Северную Америку вместе с мамой и Андрийчук.
Слухи о романе с Потапом
В июне 2024 года блогер-плиткарь Богдан Беспалов рассказал, что Анна Андрийчук закрутила роман с Потапом. По его словам, Настя Каменских знала, что муж ей изменяет, и именно поэтому распалась дружба с дизайнером.
14 февраля 2024 года, в День святого Валентина, Андрийчук опубликовала в инстаграме фотографии в свадебном платье. Так, СМИ начали писать, что бывшая жена Позитива во второй раз вышла замуж. Беспалов утверждает, что Анна "разогнала историю" о втором браке, чтобы отвлечь внимание людей от отношений с Потапом.
Когда журналистка программы "Утро в большом городе" пообщалась с Позитивом на допремьерном показе фильма "Мавка. Настоящий миф", то спросила, правда ли, что его бывшая жена встречается с Потапом.
Насколько я знаю, она работает с ним. Многие из наших с ним работают. Поэтому сейчас что-то у них там несется. Я не знаю. Я не узнавал,
– ответил Завгородний.
Где сейчас Анна Андрийчук?
Когда Россия начала полномасштабное вторжение против Украины, Анна освещала войну в своем инстаграме. Впоследствии она пропала и вышла на связь в конце июля 2022 года.
Привет, давно не виделись. Впервые в жизни я закрылась от всех. От друзей, знакомых, от вас и даже от себя. Эта проклятая война забрала у нас 147 счастливых дней. Невыносимая боль за каждого украинца. За землю нашу родную. За каждого ребенка, за материнские сердца и наших отважных защитников,
– написала Андрийчук.
Дизайнер призналась, что начала страдать от панических атак.
Судя по инстаграму Анны, сейчас она много путешествует, а большинство времени проводит в Испании, а именно в Барселоне. Совместных фотографий с Каменских на ее странице нет уже давно, а вот Потап еще в сентябре комментировал одно из сообщений Андрийчук.