Про колишню дружину Позитива вже тривалий час нічого не чути. Де зараз Анна Андрійчук, розповість 24 Канал.

Робота на телебаченні та власний бренд

У 18 років Анна Андрійчук почала працювати на телебаченні. Вона була гостьовою редакторкою, режисеркою, мала авторську рубрику на телеканалі "Інтер".

У 2016 році жінка заснувала бренд ANNCHOO. У програмі "Зірковий шлях" вона розповідала, що завжди цікавилася дизайном: шила собі одяг, малювала ескізи. Після початку повномасштабного вторгнення Анна поставила бренд на паузу. У травні 2025 року вона поділилась, що вже понад два роки займається іншою справою.

Скоро буду готова ділитись. Минуле не повернути. Прийшов час зростити щось нове. З того самого серця. З нової, сильної любові,

– писала Андрійчук.

Що відомо про стосунки з Позитивом?

Анна вперше зустріла Олексія на вечірці, яку організувала подруга її тодішнього хлопця, але не запам'ятала співака. Згодом Андрійчук закохалася у Завгороднього. Вони почали зустрічатися, коли дівчині було 16 років.

Позитив освідчився коханій 8 березня вдома. Олексій все підготував: кімната була прикрашена свічками, включилась музика, він став на одне коліно та зробив Анні пропозицію руки й серця.

Завгородній та Андрійчук одружилися через кілька років після освідчення – у серпні 2013. Пара зіграла весілля у ресторані, на святкуванні було близько 150 людей.

Позитив з колишньою дружиною / Фото з інстаграму Анни Андрійчук

У 2021 році подружжя розлучилось після 13 років разом, але на той момент Анна та Олексій жили окремо вже близько 2 років. Пара намагалася зберегти шлюб, але не змогла.

Ми розійшлися, тому що прийшов час. Ми подорослішали, і мені захотілося вже йти далі. Я зрозуміла в якийсь момент, що стою на місці,

– пояснила Андрійчук.

Ходили чутки, що Позитив пішов від дружини до танцівниці Юлії Сахневич, яка була його партнеркою у 7 сезоні талант-шоу "Танці з зірками". Сама Андрійчук не підтверджувала цю інформацію.

Для довідки! У 2024 році Позитив повідомив, що одружився зі Сахневич. Довгий час вони приховували стосунки та шлюб. 27 грудня 2024 року Олексій та Юлія стали батьками доньки, яку назвали Марією.

Позитив і Сахневич з донькою / Фото з інстаграму співака

Нещодавно у програмі "Ранок у великому місті" Позитив зізнався, що рідко спілкується з колишньою дружиною: у день народження або по роботі. Проте зазначив, що вони залишились у нормальних стосунках.

Дружба з Настею Каменських

Анна Андрійчук і Настя Каменських були найкращими подругами. Однак, схоже, зараз вони не спілкуються. Жінки познайомились на фестивалі Таврійські ігри, який у 2007 році проходив у Києві.

Періодично Настя мені писала, подарунки купувала. На той момент у Льоші не було можливості купувати подарунки, тому вона купувала подарунки для Льоші, щоб він передавав мені,

– розповідала Андрійчук.

Дизайнерка зізнавалась, що спершу не хотіла дружити зі співачкою, але згодом вони таки почали спілкуватися. Настя та Анна були дуже близькими й навіть називали одна одну сестрами.

У 2021 році Каменських презентувала реаліті "Девочки рулят", яке знімала під час поїздки до Мексики. Артистка відправилась до Північної Америки разом із мамою та Андрійчук.

Чутки про роман з Потапом

У червні 2024 року блогер-пліткар Богдан Беспалов розповів, що Анна Андрійчук закрутила роман із Потапом. За його словами, Настя Каменських знала, що чоловік їй зраджує, і саме через це розпалась дружба з дизайнеркою.

14 лютого 2024 року, у День святого Валентина, Андрійчук опублікувала в інстаграмі фотографії у весільній сукні. Так, ЗМІ почали писати, що колишня дружина Позитива вдруге вийшла заміж. Беспалов стверджує, що Анна "розігнала історію" про другий шлюб, щоб відвернути увагу людей від стосунків з Потапом.

Коли журналістка програми "Ранок у великому місті" поспілкувалась з Позитивом на допрем'єрному показі фільму "Мавка. Справжній міф", то запитала, чи правда, що його колишня дружина зустрічається з Потапом.

Наскільки я знаю, вона працює з ним. Багато хто з наших з ним працює. Тому зараз щось у них там несеться. Я не знаю. Я не дізнавався,

– відповів Завгородній.

Де зараз Анна Андрійчук?

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення проти України, Анна висвітлювала війну у своєму інстаграмі. Згодом вона пропала і вийшла на зв'язок наприкінці липня 2022 року.

Привіт, давно не бачились. Уперше у житті я закрилась від усіх. Від друзів, знайомих, від вас і навіть від себе. Ця проклята війна забрала у нас 147 щасливих днів. Нестерпний біль за кожного українця. За землю нашу рідну. За кожну дитину, за материнські серця і наших відважних захисників,

– написала Андрійчук.

Дизайнерка зізналась, що почала страждати від панічних атак.

Судячи з інстаграму Анни, зараз вона багато подорожує, а більшість часу проводить в Іспанії, а саме в Барселоні. Спільних фотографій з Каменських на її сторінці немає вже давно, а от Потап ще у вересні коментував один із дописів Андрійчук.