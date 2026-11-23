В финальном выпуске "слепых прослушиваний" шоу "Голос страны-14" на сцену вышла 19-летняя Анна Комьякова. Она уже хорошо знакома поклонникам проекта: 13 лет назад маленькая Анна участвовала в шоу "Голос. Дети" и заставила повернуться все четыре кресла тренеров своей нежной песней Smile.

Но на этот раз девушка кардинально сменила амплуа и зажгла сцену рок-хитом "Highway to Hell" группы AC/DC, сообщает 24 Канал.

Артем Пивоваров нажал кнопку и взял Анну к себе, чему был невероятно рад. У других тренеров мест уже просто не осталось. Больше всего пожалела Наталья Могилевская, которая узнала в вокалистке свою подопечную из детского шоу.

Друзья, это моя малышка! Боже, как ты изменилась! Нежная девочка пела "Smile"! А теперь что, "Highway to Hell"? Артем, я тебе завидую! Она просто невероятная! Она дойдет до конца: целеустремленная, настоящий бриллиант! Как мне жаль, мое солнышко! Если бы я знала, что она здесь, я бы оставила для нее место,

– призналась певица.

Анна Комьякова выступила на "Голосе страны-14" с песней "Highway to hell": смотрите видео онлайн

Напомним, ранее команду Артема Пивоварова пополнила преподавательница вокала, а также тикток-блогер Елена Украинец, которая поразила судей треком "Ты мне не даешь".