Звезда "Сватов" Анна Кошмал покрестила дочь и впервые показала лицо 9-месячной Софийки
- Украинская актриса Анна Кошмал впервые показала лицо своей дочери.
- Анна поделилась праздничными фотографиями с Рождества, на которых она позирует с сыном Михаилом, доченькой Софийкой и кумой Викторией Александровной.
Украинская актриса Анна Кошмал, которая известна по ролям в сериалах "Сваты", "Село на миллион", "Успеть до 30" и многих других, впервые показала лицо дочери публике.
Она рассказала о крещении девочки. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Анны.
Так, Кошмал опубликовала праздничные фото по случаю Рождества. На этих фотографиях она позирует с сыном Михаилом, дочкой Софийкой и кумой Викторией Александровной.
Любовь – самое большое богатство, давайте его умножать в объятиях сегодня и каждый день. Знакомьтесь с нашей Софийкой и ее крестной. Спасибо Богу за этих девочек. Этот год стал очень особенным, потому что нас в семье стало больше,
– написала актриса под публикацией.
Кума Анны Кошмал в инстаграме прокомментировала свой новый статус.
Теперь в моем сердце стало еще больше любви. 9 месяцев назад Анютка подарила этому миру Софийку, а потом она в свой день рождения сказала: "Я тебе готовлю сюрприз"! Теперь у меня одна из лучших ролей в жизни – быть крестной Софийки. Софиечка, я еще не знаю, кем ты станешь, но уже знаю точно – я всегда буду на твоей стороне. Любить. Поддерживать. Держать за руку. Защищать. Радоваться вместе с тобой. И пусть эта любовь только умножается,
– отметила Виктория Александровна.
Что известно о детях Анны Кошмал?
- В июне 2018 года актриса впервые стала мамой, родив сына Михаила. Знаменитость иногда делится совместными фото и видео с парнем в своих соцсетях.
- Осенью 2024 года Анна сообщила о второй беременности, а уже 11 марта она родила дочь Софию.
- Заметим, что отца своих детей Кошмал не показывает. Актриса объяснила, что ее муж не хочет быть публичным лицом.