Звезда "Сватов" Анна Кошмал покрестила дочь и впервые показала лицо 9-месячной Софийки

Украинская актриса Анна Кошмал, которая известна по ролям в сериалах "Сваты", "Село на миллион", "Успеть до 30" и многих других, впервые показала лицо дочери публике.

Она рассказала о крещении девочки. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Анны.

Так, Кошмал опубликовала праздничные фото по случаю Рождества. На этих фотографиях она позирует с сыном Михаилом, дочкой Софийкой и кумой Викторией Александровной.

Любовь – самое большое богатство, давайте его умножать в объятиях сегодня и каждый день. Знакомьтесь с нашей Софийкой и ее крестной. Спасибо Богу за этих девочек. Этот год стал очень особенным, потому что нас в семье стало больше,

– написала актриса под публикацией.

Кума Анны Кошмал в инстаграме прокомментировала свой новый статус.

Теперь в моем сердце стало еще больше любви. 9 месяцев назад Анютка подарила этому миру Софийку, а потом она в свой день рождения сказала: "Я тебе готовлю сюрприз"! Теперь у меня одна из лучших ролей в жизни – быть крестной Софийки. Софиечка, я еще не знаю, кем ты станешь, но уже знаю точно – я всегда буду на твоей стороне. Любить. Поддерживать. Держать за руку. Защищать. Радоваться вместе с тобой. И пусть эта любовь только умножается,

– отметила Виктория Александровна.

Что известно о детях Анны Кошмал?