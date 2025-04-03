Российская оперная певица и путинистка Анна Нетребко вернется в Лондонскую Королевскую оперу после шестилетнего отсутствия. Она откроет сезон 2025-2026 в новой постановке "Тоски" Джакомо Пуччини.

Россиянка споет в четырех спектаклях, которые состоятся с 11 по 21 сентября, в новой постановке английского оперного режиссера Оливера Мирса, события которой разворачиваются в современном охваченном войной Риме. Также принимают участие оперные певцы Фредди де Томмазо и Джеральд Финли, пишет Show 24 со ссылкой на Associated Press.

Кстати Цинизму нет предела: российская балетная труппа выступала в Швеции, притворившись украинской

К тому же с 15 по 23 декабря Анна Нетребко должна появиться в четырех спектаклях "Турандот" Джакомо Пуччини, а 24 июня 2026 года должна дать сольный концерт.

Последний раз она пела в Ковент-Гардене в апреле 2019 года в опере Джузеппе Верди "Сила судьбы". Выступления Нетребко в опере "Набукко" в январе 2022 года были отменены из-за ограничений на въезд в Европу.

Что известно об Анне Нетребко

Анна Нетребко – российская оперная певица, народная артистка России, которая с 2006 года также имеет гражданство Австрии. Живет в Вене. Она является фигуранткой базы "Миротворец".

В 2014 году Нетребко пожертвовала 1 миллион рублей оперному театру в Донецке. На тот момент город уже не был подконтрольным Украине, поскольку Россия начала войну. Тогда Анна заявила, что "просто хочет поддержать искусство". Она держала в руках сепаратистский флаг и фотографировалась с экс-депутатом Олегом Царевым.

В 2022 году, уже после начала полномасштабного вторжения России против Украины, Анну Нетребко уволили из Метрополитен-оперы в Нью-Йорке после того, как она отказалась публично дистанцироваться от Путина.

Впоследствии Анна Нетребко осудила войну в Украине и заявила, что не является членом ни одной политической партии и "не связана ни с одним лидером России". Оперная певица написала, что встречалась с Владимиром Путиным лишь несколько раз, и что "никогда не получала никакой финансовой поддержки от российского правительства". В то же время россиянка отметила, что любит свою Родину и "стремится только к миру и единству через свое искусство".

В сентябре 2023 года посол Украины в Германии Алексей Макеев сообщил, что Берлинская государственная опера отказалась отменить участие Нетребко в постановке "Макбета".

Кстати, Анна Нетребко подала жалобу на Метрополитен-оперу через Американскую гильдию музыкальных артистов – профсоюз, который представляет оперных исполнителей. Арбитр по этому делу обязал театр выплатить россиянке более 200 тысяч долларов за 13 отмененных выступлений. Затем она подала иск и требовала не менее 360 тысяч долларов компенсации за работу, которую она потеряла. Оперная певица обвинила Метрополитен-оперу в дискриминации по национальности, однако ее претензии опровергли.