История любви украинской участницы началась со знакомства в поезде до Парижа. Сегодня ее поддерживают бойфренд и большая семья, хотя к решению принять участие в конкурсе красоты отец сначала отнесся скептически.

Анна Никонова представила Украину на конкурсе "Мисс Вселенная-2026" в Пуэрто-Рико и вошла в топ-30 участниц. Киевлянка имеет образование психолога, работает в сфере образования и открыто рассказывает о своей личной жизни. Мы собрали интересные факты о ее отношениях, семье и пути к международному конкурсу. Кстати, победительницей юбилейного конкурса "Мисс Вселенная-2026" стала Дженнифер Баррето, которая навсегда изменила его историю.

Как Анна Никонова познакомилась со своим возлюбленным-англичанином

Избранника Анны зовут Дэвид, он родом из Англии. В сентябре Никонова рассказывала, что они вместе уже три года. Однако к романтическим отношениям пара пришла постепенно: сначала молодые люди много общались и стали близкими друзьями.

Мы познакомились в поезде до Парижа, у нас уже были общие знакомые, и мы случайно столкнулись друг с другом в поезде. Мы долго дружили и даже стали лучшими друзьями, и только после этого начали встречаться. Он мой ровесник, у нас разница в полгода, он из Англии, и мы учились в одном университете. Он мне помогал и поддерживал,

– рассказала Анна.

Анна Никонова и Дэвид / фото ananikonovaa

У влюбленных есть необычное совпадение: у обоих есть близнецы. У Никоновой есть сестра Оля, а у Дэвида – брат-близнец. По словам Анны, ребята настолько похожи, что сначала она даже могла их перепутать.

Анна Никонова со своей сестрой-близнецом / фото ananikonovaa

Планируют ли влюбленные свадьбу и как относятся к ревности

Несмотря на длительные отношения, спешить с бракосочетанием пара не собиралась. В сентябрьском интервью Анна объясняла, что они еще хотят насладиться свиданиями, совместными прогулками и путешествиями.

Пока не планируем, мы еще очень молоды и хотим насладиться тем, что просто встречаемся, гуляем, путешествуем и проводим время вместе,

– отметила Никонова.

По словам Анны, Дэвид спокойно отнесся к ее новому статусу и не ревнует. Наоборот, он поддерживал ее во время подготовки и радовался победе на национальном конкурсе. Никонова звонила ему с кастинга и во время финала, поэтому парень знал, сколько усилий она приложила.

Из-за работы и поездок влюбленные не всегда могут часто видеться. Они стараются находить время для звонков и заранее планировать встречи. Важным правилом для них стало обсуждать проблемы непосредственно друг с другом.

Мы никогда не ложимся спать, если поссорились, даже если есть какая-то небольшая обида или претензия – ее всегда нужно обсудить, потому что в отношениях только двое: я отвечаю за его чувства, а он – за мои. Ни один друг или подруга, или даже член семьи не поможет решить ваши проблемы в отношениях – только вы вдвоем. Конечно, не всегда получается, но мы стараемся,

– поделилась Анна.

Анна Никонова и Дэвид / фото ananikonovaa

Кто родители Анны Никоновой и сколько у нее братьев и сестер

Анна выросла в семье, где десять детей. У нее шесть сестер и три брата. Особенно близкие отношения у нее с сестрой-близнецом Олей, которая поддерживала ее желание попробовать себя на конкурсе красоты.

Анна Никонова с мамой, сестрами и братом / фото jetsetter

Отец Анны – Игорь Никонов, один из крупнейших киевских застройщиков, основатель девелоперской компании KAN Development и бывший первый заместитель председателя КГГА.

Ее мама Иванна основала образовательный холдинг "А+".

Анна Никонова с мамой / фото jetsetter

К идее участия в конкурсе родители сначала отнеслись по-разному. Мама и сестры поощряли Анну подать заявку. Отец же считал, что после университета дочери стоит сосредоточиться на профессиональном развитии. После победы поддерживать ее стала вся семья.

Что касается личной жизни Никоновой, то, по ее словам, родители доверяют ее выбору. Дэвид нашел общий язык со всеми членами семьи, особенно с младшими. Анна уверяла, что семья не вмешивается в их отношения.

Что Анна изучала в Кембридже и кем работает

Никонова закончила магистратуру Кембриджского университета. По специальности она – психолог в сфере образования, а к холдингу "А+" присоединилась в качестве координатора международных партнерств.

По словам Анны, ее интерес к психологии усилился после начала полномасштабного вторжения. Она сама почувствовала, насколько важно иметь возможность поговорить о своих переживаниях и получить поддержку. На выбор профессии повлиял и пример мамы: Никонова росла в окружении образовательных проектов и наблюдала за ее работой.

Анна Никонова в Кембридже / фото ananikonovaa

Анна рассказывала, что хочет продолжать практику в сфере образования и работать с детьми и молодежью, пережившими войну, травматические события или другой сложный опыт.

В то же время сцена была частью ее жизни еще до конкурсов красоты. В детстве она занималась вокалом, выступала на фестивалях и конкурсах, увлекалась художественной гимнастикой и пробовала себя в модельном бизнесе.

Какая семейная история стоит за ее национальным костюмом

На конкурсе "Мисс Вселенная" Никонова представила национальный костюм "Золотая пектораль", созданный командой Katolic Atelier. Вдохновением для него послужило знаменитое скифское украшение, с которым связаны детские воспоминания Анны.

Ее бабушка Елена Волковинская работала в Музее исторических драгоценностей Украины, где хранится пектораль. Анна приходила туда вместе с братьями и сестрами и мечтала примерить золотое сокровище. Спустя годы эта история нашла отражение в ее конкурсном образе.

В костюме сочетаются черный бархат, металлические детали, янтарь и жемчуг. На рукавах использованы стреляные гильзы как напоминание о борьбе Украины за свободу.

Вечернее платье для Никоновой создал украинский бренд GASANOVA. Анну вдохновил выход Кендалл Дженнер на Met Gala 2021 в наряде Givenchy, который, в свою очередь, отсылал к образу Одри Хепберн в фильме "Моя прекрасная леди". Для украинки эту идею переосмыслили в платье, вручную украшенном камнями, геометрическими элементами и подвижной бахромой.

Анна Никонова / фото ananikonovaa

Зачем Анна взяла семь чемоданов и какую миссию представляла

В Пуэрто-Рико Никонова отправилась с семью чемоданами. Шесть из них предназначались для одежды на конкурсные мероприятия, а еще один полностью отвели под национальный костюм.

На багаже разместили надпись: "Я хочу, чтобы мой голос помог тем, кто до сих пор ждет, чтобы мир их услышал". Она связана с благотворительной инициативой, которую Анна представляла совместно с Save Ukraine.

В рамках подготовки к конкурсу Никонова также представила социальный видеопроект для номинации Beyond the Crown. Она стремилась привлечь международное внимание к украинским детям, пострадавшим от российской войны, и к поддержке семей, преодолевающих ее последствия.

Кстати, на Miss International Украину представила участница шоу "Холостяк-15". Победительница конкурса и обладательница главной короны уже известна.