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Show24 Украинские звезды Анна Сагайдачная призналась, что была замужем дважды: актриса раскрыла детали первого брака
25 марта, 09:26
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Анна Сагайдачная призналась, что была замужем дважды: актриса раскрыла детали первого брака

Мария Касий

Украинская актриса Анна Сагайдачная публично рассказывала только об одном своем браке. Но оказалось, что звезда юридически разведена дважды.

Анна Сагайдачная рассказала, что ее брак с Евгением Третьяком был вторым. Об этом актриса поделилась в интервью Славе Демину, пишет Show 24.

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Звезда сериала "Крепостная" рассказала, что впервые вышла замуж еще в студенческие годы. Однако проблемы в этом браке начались едва ли не сразу.

С Женей юридически второй брак. А о первом нечего говорить. Не воспринимаю его. Мы были студентами. Хороший человек, вопросов нет. Мы встречались, а потом подумали, что надо расписаться. Это не было по приколу. Но там сразу начались проблемы,
– призналась актриса.

Анна Сагайдачная вспомнила, что ее первый муж сразу начал ревновать к ее работе. Поэтому они быстро развелись.

"Он сразу ревновал к моей работе. И все – поехала на съемки за границу. Но это не потому, что я не уважаю человека, а просто потому, что это не имело никаких результатов. Мы просто встречались и разошлись", – рассказала актриса.

Личная жизнь Анны Сагайдачной

Актриса в июне 2024 объявила о разводе с мужем Евгением Третьяком, который на самом деле произошел уже длительное время назад. Бывшая пара поженилась в 2018 году, впоследствии в их браке родился сын Тимур.

Уже в ноябре Анна Сагайдачная сообщила о второй беременности, а в декабре стала мамой. Она не рассекретила имени своего избранника и отца ребенка. Но на безымянном пальце актриса носит обручальное кольцо, поэтому вероятно, что она помолвлена.