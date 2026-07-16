Анна Саливанчук попалась на уловку мошенника во время отпуска и едва не лишилась крыши над головой

Актриса оказалась в неприятной ситуации на европейском курорте. Вместо заветного отдыха у моря ей с детьми пришлось срочно искать новое жилье.

Украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук вместе со своими сыновьями стала жертвой популярной на европейских курортах мошеннической схемы, связанной с арендой жилья. О долгожданном, но проблемном отпуске в Греции звезда откровенно рассказала в сторис в своем инстаграме.

Анна заранее забронировала частный дом у моря, однако по прибытии семью ждал настоящий шок. Оказалось, что мужчина, сдавший им это жилье, вообще не имел на это никакого права. Эта новость стала полной неожиданностью не только для самой Саливанчук, но и для ее личного риэлтора, которая помогала с организацией поездки.

Актрисе пришлось в спешке искать новое жилье и переезжать с детьми. Единственным свободным вариантом оказался значительно более дорогой дом с собственным бассейном. Хотя семья изначально не планировала тратить такие средства, другого выхода у них просто не оставалось.

Мы наткнулись на мошенника. Это уже третий дом, нам пришлось переехать,

– сообщила Анна Саливанчук.



Анна Саливанчук стала жертвой мошенника / Скриншот из Instagram-stories



Анна Саливанчук стала жертвой мошенника / Скриншот из Instagram-stories

К счастью, эта неприятная история закончилась относительно благополучно. Мужчина, организовавший эту сомнительную аренду, под давлением обстоятельств все-таки оплатил новый, более дорогой дом за свой счет. Это было необходимо для того, чтобы украинская звезда с детьми как можно быстрее освободила жилье и передала его законной владелице. В конце концов, новый роскошный дом понравился семье больше.

Ранее другая известная украинская актриса также попала в неприятную ситуацию, связанную с обманом. Наталья Денисенко стала жертвой мошенников и рассказала, сколько денег потеряла.