Українська акторка театру та кіно Анна Саліванчук разом зі своїми синами стала жертвою популярної на європейських курортах шахрайської схеми з орендою житла. Про довгоочікувану, але проблемну відпустку в Греції зірка відверто розповіла в сторіс в своєму Instagram.

Анна заздалегідь забронювала приватний будинок біля моря, проте після прибуття на родину чекав справжній шок. З'ясувалося, що чоловік, який здав їм це житло, взагалі не мав на це жодного права. Ця новина стала повною несподіванкою не лише для самої Саліванчук, а й для її особистої ріелторки, яка допомагала з організацією поїздки.

Акторці довелося швидко шукати новий дах над головою та переїжджати з дітьми. Єдиним вільним варіантом виявився значно дорожчий будинок із власним басейном. Хоча родина спочатку не планувала витрачати такі кошти, іншого виходу в них просто не залишалося.

Ми натрапили на шахрая. Це вже третій будинок, нам довелося переїхати,

– повідомила Анна Саліванчук.



Анна Саліванчук стала жертвою шахрая / Скриншот з Instagram-stories



Анна Саліванчук стала жертвою шахрая / Скриншот з Instagram-stories

На щастя, ця неприємна історія закінчилася відносно добре. Чоловік, який організував цю сумнівну оренду, під тиском обставин усе ж таки оплатив новий дорожчий будинок за власний кошт. Це було необхідно для того, щоб українська зірка з дітьми якомога швидше звільнила помешкання та передала його законній власниці. Зрештою, новий розкішний будинок сподобався родині більше.

Раніше інша відома українська акторка також потрапила у неприємну ситуацію з обманом. Наталка Денисенко стала жертвою шахраїв і розкрила, скільки грошей втратила.