Анна Саливанчук больше не одинока: актриса призналась в новом романе после развода с народным депутатом

Известная украинская актриса Анна Саливанчук призналась, что больше не одинока. После развода с бывшим мужем, народным депутатом Александром Божковым, знаменитость впервые рассказала об изменениях в личной жизни.

В интервью журналисту Александру Преподобному артистка откровенно призналась, что в течение длительного времени после разрыва предыдущих отношений ее сердце было свободным.

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По словам актрисы, она оставалась одинокой более трех лет, однако сейчас решилась на новые отношения.

Да. У меня не было отношений 3,5 года. Только сейчас у меня что-то похожее на отношения,

– рассказала Анна Саливанчук.

Актриса решила пока не раскрывать личность своего нового избранника. Она держит в секрете имя мужчины и любые подробности романа, который только зарождается.

Анна Саливанчук / фото из инстаграма

Что известно о разводе Анны Саливанчук?

Анна Саливанчук состояла в браке с народным депутатом Александром Божковым с 2015 по 2023 год. Супруги расстались со скандалом и не смогли сохранить теплые отношения. Ранее знаменитость отмечала, что бывший муж избегает их общих сыновей – Глеба и Никиты. По ее словам, он не помогает детям финансово, не поддерживает с ними общение и в целом не участвует в их воспитании.

Анна Саливанчук с бывшим мужем / фото из инстаграма

Напомним, что Кара Делевинь подтвердила роман с бывшей Джонни Деппа.