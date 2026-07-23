Тринчер призналась, кому подарила машину за десятки тысяч долларов: Человек, который стоит всего

Украинская певица Анна Тринчер прокомментировала слухи о покупке дорогого автомобиля за десятки тысяч долларов. Артистка призналась, что приобрела новое транспортное средство не для себя, а в качестве подарка для самого близкого человека.

Недавно в средствах массовой информации появилась новость о том, что певица стала владелицей автомобиля Volkswagen Touareg 2026 года выпуска бежевого цвета. Стоимость такой модели на рынке составляет от 65 до 91 тысяча долларов. В новом выпуске шоу "Тур звездами" на Люкс ФМ Тринчер рассказала, что на самом деле это был совместный подарок для ее мамы.

Volkswagen Touareg 2026 года / фото с сайта autorasevic

При этом сама певица уверяет, что не считает эту машину элитной или слишком статусной.

Во-первых, это не элитная машина, она не считается такой. Во-вторых, это был наш совместный подарок маме. Это человек, который стоит всего – каждой моей заработанной копейки, моего времени, моей любви, моего внимания. И все, что я делаю, – это для того, чтобы она мной гордилась. Это то, что она заслуживает каждый день. И если у меня есть такая возможность ее порадовать, то я с удовольствием это сделаю,

– поделилась звезда.

Анна Тринчер с мамой / фото из инстаграма

Также певица, которая относительно недавно получила водительские права, рассказала о своем опыте за рулем. По словам Анны, путь к получению прав был для нее очень долгим и трудным, ведь она стремилась подойти к этому с максимальной ответственностью.

Исполнительница признается, что боится превышать скорость или гонять, поскольку осознает, что одна ошибка на дороге может стоить жизни ей, пассажирам или другим водителям. Именно поэтому, не имея большого водительского опыта, она старается строго соблюдать все правила дорожного движения.

Поэтому я, знаете, конечно, старушка, но с душой миллениала. Мне эта жизнь уже понятна. Я спокойно включаю песенку Анны Тринчер и тихонько езжу по дорогам Киева. Очень стараюсь все делать по правилам, чтобы никто в соседних машинах на меня не ругался,

– иронично заметила певица.

Анна Тринчер / фото из инстаграма

Кстати, новый хит Анны Тринчер "Маргарита" написал автор из РФ, а журналистам начали угрожать, однако команда певицы не стала молчать и высказала свое видение ситуации.