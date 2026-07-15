Камбэк 2000-х: Анна Тринчер выпустила летний клип "Маргарита", в котором собрала украинских звезд

Украинская певица Анна Тринчер представила новую летнюю песню и яркий клип к ней. Главной изюминкой работы стал ее звездный состав: Анна пригласила на одну площадку знаменитостей, которые воссоздали колоритную эпоху телевидения 2000-х.

В новом видео зрителей встречают любимые ведущие и шоумены в неожиданных ностальгических образах. Так, известный шеф-повар Владимир Ярославский примерил на себя роль фитнес-тренера, а Григорий Решетник и Оксана Гутцайт вновь объединились в кадре в роли экспрессивных ведущих телемагазина. Также яркими ролями в клипе отличились шоумены Александр Педан и Дмитрий Коляденко.

Главная идея клипа – вернуть на экраны ту незабываемую атмосферу нулевых, когда в моде царили тотальная смелость, яркие цвета и полная свобода самовыражения. В "Маргарите" Тринчер воплотила историю о чистом вайбе лета, солнца и абсолютного расслабления. Певица сознательно отказалась от глубокой философии в пользу беззаботности, танцев и искренней радости, в которой сейчас так нуждается каждый из нас.

Сейчас общество и тренды диктуют нам определенную сдержанность, корректность и минимализм. Но я так скучаю по тому времени, когда все было максимально ярким, выразительным, эксцентричным и без каких-либо рамок! Мы хотели передать этот настрой, когда люди не боялись быть слишком эпатажными. Все уже настолько привыкли искать в моих работах глубокие психологические подтексты или драмы, что на этот раз я решила поступить иначе. "Маргарита" создана для удовольствия и танцев,

– делится Анна Тринчер.

Анна Тринчер – "Маргарита": смотрите видео онлайн

По словам певицы, на создание этой работы ее также вдохновила собственная аудитория, которая нуждалась в драйвовых украинских треках, под которые круто ехать на море или за город. Артистка учла этот запрос, поэтому теперь "Маргарита" имеет все шансы стать главным саундтреком летних путешествий.

Кстати, ранее мы собрали подборку лучших песен о лете, чтобы слушать их и в наушниках, и в машине.