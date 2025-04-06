Неправильно говорить такие вещи, – Тринчер попала в скандал из-за комментария о городе Бережаны

Певица Анна Тринчер охарактеризовала Бережаны как "город сельского типа, где всего одна улица". Это заявление вызвало шквал критики от местных жителей.

В частности, на слова исполнительницы отреагировал мэр Бережан. К тому же инцидент прокомментировала и сама Тринчер. Сообщает Show 24 со ссылкой на "Суспільне.Тернопіль".

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Так, о Бережанах, город в Тернопольской области, Анна высказалась в одном из выпусков проекта "Извините". Артистка жила там в начале полномасштабного вторжения.

Он (город – 24 Канал) ощущается как город сельского типа, потому что там одна улица. Одна,

– сказала тогда певица.

Мэр Бережан Ростислав Бортник выразил разочарование заявлением Тринчер.

Бережане с распростертыми руками приняли Анну Тринчер, когда она бежала от войны. Неправильно говорить такие вещи о городе, где она проживала определенное время. Меня это возмутило не только как руководителя общины, но и как бережанца. Эта информация неправдива,

– отметил Бортник.

Он также подчеркнул, что подобные публичные заявления могут негативно повлиять на туристическую привлекательность Бережан.

Скандал с Анной Тринчер: смотрите видео онлайн

Как на эту критику отреагировала Анна Тринчер

Певица извинилась за свои слова.

Хочу сразу сказать, что это было некорректно с моей стороны, и я искренне прошу прощения за недоразумение. Моей целью не было унизить город, а лишь обратить внимание на то, что он не такой большой, по сравнению с Киевом,

– отметила Анна в комментарии журналистам.

Она объяснила, что на самом деле высмеивала себя и свою неподготовленность к эвакуации в начале войны, а не город, который ее приютил.

Тринчер также добавила, что тот отрывок из видео уже вырезали из выпуска шоу.

Заметим, недавно стало известно, что дом бывшего мужа Анны Тринчер, блогера Александра Волошина, ограбили в Польше.