Неправильно говорить такие вещи, – Тринчер попала в скандал из-за комментария о городе Бережаны
- Анна Тринчер попала в скандал из-за комментария о Бережанах, назвав его "городом сельского типа с одной улицей", что вызвало критику от местных жителей и мэра города.
- Певица извинилась за свои слова, объяснив, что не имела целью унизить город, а лишь сравнила его размер с Киевом.
- Мэр Бережан выразил разочарование, отметив, что такие заявления могут негативно повлиять на туристическую привлекательность города.
Певица Анна Тринчер охарактеризовала Бережаны как "город сельского типа, где всего одна улица". Это заявление вызвало шквал критики от местных жителей.
В частности, на слова исполнительницы отреагировал мэр Бережан. К тому же инцидент прокомментировала и сама Тринчер. Сообщает Show 24 со ссылкой на "Суспільне.Тернопіль".
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Так, о Бережанах, город в Тернопольской области, Анна высказалась в одном из выпусков проекта "Извините". Артистка жила там в начале полномасштабного вторжения.
Он (город – 24 Канал) ощущается как город сельского типа, потому что там одна улица. Одна,
– сказала тогда певица.
Мэр Бережан Ростислав Бортник выразил разочарование заявлением Тринчер.
Бережане с распростертыми руками приняли Анну Тринчер, когда она бежала от войны. Неправильно говорить такие вещи о городе, где она проживала определенное время. Меня это возмутило не только как руководителя общины, но и как бережанца. Эта информация неправдива,
– отметил Бортник.
Он также подчеркнул, что подобные публичные заявления могут негативно повлиять на туристическую привлекательность Бережан.
Скандал с Анной Тринчер: смотрите видео онлайн
Как на эту критику отреагировала Анна Тринчер
Певица извинилась за свои слова.
Хочу сразу сказать, что это было некорректно с моей стороны, и я искренне прошу прощения за недоразумение. Моей целью не было унизить город, а лишь обратить внимание на то, что он не такой большой, по сравнению с Киевом,
– отметила Анна в комментарии журналистам.
Она объяснила, что на самом деле высмеивала себя и свою неподготовленность к эвакуации в начале войны, а не город, который ее приютил.
Тринчер также добавила, что тот отрывок из видео уже вырезали из выпуска шоу.
Заметим, недавно стало известно, что дом бывшего мужа Анны Тринчер, блогера Александра Волошина, ограбили в Польше.