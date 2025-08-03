Именно сейчас продолжаются съемки нового сезона популярного реалити-шоу "Холостяк". Украинская певица Анна Тринчер призналась, как относится к формату этого проекта и ответила, хотела бы принять в нем участие.

Анна Тринчер честно призналась, что не видит себя героиней шоу "Холостяк". Об этом она эксклюзивно рассказала в интервью Show 24.

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"Не очень вижу себя в формате, где надо конкурировать и завоевывать чье-то внимание. Это еще и нервы, время, которого и так мало, и проектов в жизни хватает", – поделилась артистка.

Однако Анна Тринчер призналась, что участие в шоу "Холостячка" в роли главной героини могло бы стать для нее интересным опытом. Но пока она довольна своей личной жизнью.

По "Холостячке" – возможно, когда-то и было бы интересно попробовать ради опыта. Но сейчас мне комфортно там, где я есть. И если в жизни появится "тот самый", хочется, чтобы все было искренне – без сценариев и монтажа,

– поделилась певица.

Полное интервью с Анной Тринчер читайте в рамках проекта "Интервью24".

Свободно ли сердце Анны Тринчер?

После развода со скандальным блогером Александром Волошиным певица практически не делится личным. Поэтому и не стала отвечать, находится ли она сейчас в отношениях.

"Относительно того, занято ли мое сердце сейчас... Давайте пока оставим это немножко тайной. Важно, что я на своем пути, в гармонии с собой, а все остальное – время покажет", – отметила Анна Тринчер.