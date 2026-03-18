Анна Тринчер упала на сцене во время концерта: конфуз попал на видео

Украинская певица Анна Тринчер попала в курьезную ситуацию на одном из своих концертов. Артистка потеряла равновесие и упала.

На странице пользовательницы Alyona Gorobets в тиктоке появилось видео с концерта Анны Тринчер в Белой Церкви. Там певица выступила в рамках ее всеукраинского тура.

Анна Тринчер для концерта надела нежно-розовое мини-платье с глубоким вырезом и топе, украшенном блестками. На ролике, ставшем вирусным в соцсетях, зрительница подловила курьезный момент, случившийся с исполнительницей.

Во время исполнения песни "Подруга моя" Анна Тринчер стала на край сцены. Вдруг она потеряла равновесие и упала. Певице помогли подняться охранник и помощница.

Анна на мгновение рассмеялась, но за считанные секунды собралась и уверенно продолжила выступление.

Анна Тринчер упала на сцене: видео

В комментариях под видео певицу не критиковали, а похвалили за профессионализм и засыпали комплиментами:

"Зато не под фонограмму. Красавица";

"Даже падает красиво";

"Звезда упала – загадывай желание";

"Она такая красивая";

"Красавица наша".

Сама Анна Тринчер тоже присоединилась к обсуждению и оставила комментарий под роликом.

Обожаю! Даже если упал – встань!

– написала артистка.

