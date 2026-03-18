Анна Тринчер упала на сцене во время концерта: конфуз попал на видео
- Анна Тринчер упала на сцене во время концерта в Белой Церкви, но быстро поднялась и продолжила выступление.
- Зрители похвалили певицу за профессионализм.
Украинская певица Анна Тринчер попала в курьезную ситуацию на одном из своих концертов. Артистка потеряла равновесие и упала.
На странице пользовательницы Alyona Gorobets в тиктоке появилось видео с концерта Анны Тринчер в Белой Церкви. Там певица выступила в рамках ее всеукраинского тура.
К слову Я боялась довериться, – Тринчер неожиданно заговорила о новых отношениях после развода
Анна Тринчер для концерта надела нежно-розовое мини-платье с глубоким вырезом и топе, украшенном блестками. На ролике, ставшем вирусным в соцсетях, зрительница подловила курьезный момент, случившийся с исполнительницей.
Во время исполнения песни "Подруга моя" Анна Тринчер стала на край сцены. Вдруг она потеряла равновесие и упала. Певице помогли подняться охранник и помощница.
Анна на мгновение рассмеялась, но за считанные секунды собралась и уверенно продолжила выступление.
Анна Тринчер упала на сцене: видео
В комментариях под видео певицу не критиковали, а похвалили за профессионализм и засыпали комплиментами:
- "Зато не под фонограмму. Красавица";
- "Даже падает красиво";
- "Звезда упала – загадывай желание";
- "Она такая красивая";
- "Красавица наша".
Сама Анна Тринчер тоже присоединилась к обсуждению и оставила комментарий под роликом.
Обожаю! Даже если упал – встань!
– написала артистка.
Курьезные новости о звездах: последнее
Александр и Инна Педан поделились забавными историями из семейной жизни. Жена ведущего вспомнила, как после рождения второго ребенка волновалась, чтобы Саша внезапно не выскочил из душа голышом и не напугал их няню.
Конфузы происходят и с мировыми знаменитостями. В начале марта интернет гудел обсуждениями Селены Гомес и ее мужа Бенни Бланко после выпуска нового подкаста. Певица поцеловала ногу любимого после того, как продюсер попал в скандал из-за якобы грязных ног.