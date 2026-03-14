Однако на днях сделала неожиданное заявление об отношениях. Об этом Тринчер сказала в видео, которое опубликовала на своей странице в инстаграме.

Вас также может заинтересовать Там стена, – Ольга Сумская призналась, что на самом деле происходит в отношениях с сестрой

Аня вспомнила трек "Лише ти і я", который записала вместе с бывшим мужем.

Это моя свадебная песня. По сегодняшний день эта песня есть в плейлисте моих концертных выступлений. Все эти три года на бэках пел непосредственно мой бывший муж и я постоянно слышала его голос. Я пела на сотнях свадьбах эту песню и конечно это всегда зарождало во мне какое-то прекрасное чувство, но вместе с тем мне было достаточно больно,

– призналась исполнительница.

Она также рассказала о треке "Бар за баром", который вошел после ее развода. "Представьте, сколько раз я пела все эти песни на концертах и каждый раз я возвращалась в эти самые болезненные эмоции. Я буквально умирала внутри и каждая эта песня символизировала новый этап моей жизни", – поделилась артистка.

Она добавила, что далее в ее репертуаре появилась композиция "Зірочка палай", которая "возрождала ее". Следующую песню Тринчер посвятила женщинам – "Подруга моя", которая является символом того, что женщина женщине – приют. Сейчас она готовит трек "Палає", который будет означать новый период в ее жизни.

Три года я очень бежала от любви. Я боялась снова открыться и довериться. Для меня это было страшнее, чем отбабахать 30 концертов подряд. Несколько месяцев назад я села с собой наедине и честно поговорила, что, возможно, я уже готова к чему-то прекрасному,

– призналась артистка.

Она добавила: "И так, как мои песни пророческие, пусть оно таки сработает. Возможно, судьба с этой новой песней "Палає" принесет в мою жизнь большую любовь, где со мной произойдет буквально то, о чем я пою: "Я твоя милая от начала и до края"".

Что известно об отношениях Ани Тринчер и Александра Волошина?