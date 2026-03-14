Проте днями зробила несподівану заяву про стосунки. Про це Трінчер сказала у відео, яке опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Аня пригадала трек "Лише ти і я", який записала разом із колишнім чоловіком.

Це моя весільна пісня. По сьогоднішній день ця пісня є в плейлисті моїх концертних виступів. Всі ці три роки на беках співав безпосередньо мій колишній чоловік і я постійно чула його голос. Я співала на сотнях весіллях цю пісню і звичайно це завжди зароджувало в мені якесь прекрасне почуття, але разом із тим мені було достатньо боляче,

– зізналася виконавиця.

Вона також розповіла про трек "Бар за баром", який вийшов пішла її розлучення. "Уявіть, скільки разів я співала всі ці пісні на концертах і кожен раз я поверталася в ці самі болючі емоції. Я буквально вмирала всередині І кожна ця пісня символізувала новий етап мого життя", – поділилася артистка.

Вона додала, що далі в її репертуарі з'явилася композиція "Зірочка палай", яка "відроджувала її". Наступну пісню Трінчер присвятила жінкам – "Подруга моя", яка є символом того, що жінка жінці – прихисток. Зараз вона готує трек "Палає", який означатиме новий період у її житті.

Три роки я дуже бігла від кохання. Я боялася знову відкритися і довіритися. Для мене це було страшніше, ніж відбабахати 30 концертів підряд. Декілька місяців тому я сіла з собою на одинці і чесно поговорила, що, можливо, я вже готова до чогось прекрасного,

– зізналася артистка.

Вона додала: "І так, як мої пісні пророчі, хай воно таки спрацює. Можливо, доля з цією новою піснею "Палає" принесе в моє життя велике кохання, де зі мною станеться буквально те, про що я співаю: "Я твоя мила від початку та до краю"".

