Ее помнят со времен "Ревизора": где сейчас бывшая главный редактор Анна Жижа
Анна часто оставалась за кадром, однако ее работа была важна для проекта "Ревизор". За время ее "каденции" сменилось немало ведущих, а впоследствии и она сама ушла с "Нового канала".
Поскольку Анна выросла в творческой семье, неудивительно, что она выбрала профессию, связанную со СМИ. Далее в материале 24 Канал расскажет , где сейчас находится телеведущая и планирует ли она вернуться на экраны.
Как Анна Жижа стала известной
После школы она поступила на факультет подготовки преподавателей английского языка, однако призвание к журналистике оказалось сильнее. Ее путь в медиа начался в 1999 году в общественном объединении Internews Ukraine. В 2003 году она устроилась на работу на телеканал "Тонис", а через год стала ведущей.
В 2008 году она уже была шеф-редактором утреннего шоу "Подъем", а затем стала частью проекта "Ревизор". Она отвечала за всю креативную составляющую и считает это своей гордостью.
Но на этом Жижа не остановилась. Она вела программы "Репортер" и "Абзац!", а в 2019 году приняла важное решение – уйти с "Нового канала".
Перед началом полномасштабной войны вышел первый выпуск новой программы "Ревизоры на пороге". Анна создала этот проект вместе с Викторией Бурдуковой. Для каждого выпуска выбирали три отеля Украины, а отельеры "ходили в гости", оценивая конкурентов.
Но 24 февраля 2022 года все изменилось. По понятным причинам съемки приостановили.
Будет ли новый сезон программы "Ревизор"
Телеведущая не исключает, что после окончания войны действительно может появиться новый сезон проекта.
Когда война закончится и мы все вернемся к нормальной жизни, украинскому ресторанному бизнесу снова понадобится заряд энергии, и программа "Ревизор" как нельзя лучше сможет это обеспечить,
– отметила знаменитость.
Однако, по ее мнению, формат должен быть обновлен с учетом новых реалий. Сама Анна не планирует возвращаться в проект, ведь эмоциональные перепады, которые пришлось пережить во время съемок, оставили свой след в душе.
Где сейчас Анна Жижа и чем она занимается
Сегодня медийная личность выбрала другой вектор работы, связанный с производством фильмов и сериалов. По состоянию на 2025 год она сняла пять сериалов, среди которых и нашумевший "Поезд" (сериал получил главный приз на итальянском фестивале сериалов).
А если кого-то интересует тема личной жизни Анны, то здесь готовьтесь к разочарованию, ведь женщина никогда не говорила на эту тему публично.
Интересно, почему в декабре 2025 года Ольга Фреймут заговорила о возвращении легендарного "Ревизора". Это одно из главных желаний ведущей.