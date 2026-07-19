Ее помнят со времен "Ревизора": где сейчас бывшая главный редактор Анна Жижа

Анна часто оставалась за кадром, однако ее работа была важна для проекта "Ревизор". За время ее "каденции" сменилось немало ведущих, а впоследствии и она сама ушла с "Нового канала".

Поскольку Анна выросла в творческой семье, неудивительно, что она выбрала профессию, связанную со СМИ. Далее в материале 24 Канал расскажет , где сейчас находится телеведущая и планирует ли она вернуться на экраны.

Как Анна Жижа стала известной

После школы она поступила на факультет подготовки преподавателей английского языка, однако призвание к журналистике оказалось сильнее. Ее путь в медиа начался в 1999 году в общественном объединении Internews Ukraine. В 2003 году она устроилась на работу на телеканал "Тонис", а через год стала ведущей.

В 2008 году она уже была шеф-редактором утреннего шоу "Подъем", а затем стала частью проекта "Ревизор". Она отвечала за всю креативную составляющую и считает это своей гордостью.

Программа "Ревизор" / Фото "Нового канала"

Но на этом Жижа не остановилась. Она вела программы "Репортер" и "Абзац!", а в 2019 году приняла важное решение – уйти с "Нового канала".

Перед началом полномасштабной войны вышел первый выпуск новой программы "Ревизоры на пороге". Анна создала этот проект вместе с Викторией Бурдуковой. Для каждого выпуска выбирали три отеля Украины, а отельеры "ходили в гости", оценивая конкурентов.

Но 24 февраля 2022 года все изменилось. По понятным причинам съемки приостановили.

Анна Жижа в проекте "Ревизоры на пороге" / Фото "Нового канала"

Будет ли новый сезон программы "Ревизор"

Телеведущая не исключает, что после окончания войны действительно может появиться новый сезон проекта.

Когда война закончится и мы все вернемся к нормальной жизни, украинскому ресторанному бизнесу снова понадобится заряд энергии, и программа "Ревизор" как нельзя лучше сможет это обеспечить,

– отметила знаменитость.

Однако, по ее мнению, формат должен быть обновлен с учетом новых реалий. Сама Анна не планирует возвращаться в проект, ведь эмоциональные перепады, которые пришлось пережить во время съемок, оставили свой след в душе.

Как сейчас выглядит Анна Жижа / Скриншот из видео

Где сейчас Анна Жижа и чем она занимается

Сегодня медийная личность выбрала другой вектор работы, связанный с производством фильмов и сериалов. По состоянию на 2025 год она сняла пять сериалов, среди которых и нашумевший "Поезд" (сериал получил главный приз на итальянском фестивале сериалов).

А если кого-то интересует тема личной жизни Анны, то здесь готовьтесь к разочарованию, ведь женщина никогда не говорила на эту тему публично.

Интересно, почему в декабре 2025 года Ольга Фреймут заговорила о возвращении легендарного "Ревизора". Это одно из главных желаний ведущей.