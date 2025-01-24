Она была невероятной, – блогеры со слезами отреагировали на гибель Анны Жук

Харьковский блогер Анна Жук погибла в автокатастрофе. Ее друзья и коллеги с болью высказываются о потере и показывают архивные совместные фото.

Гибель Анны Жук в ДТП стала страшной и неожиданной вестью для ее близких и родных. Украинские блогеры почтили память коллеги на своих страницах, делясь эмоциями, переписками и совместными фото, передает 24 Канал.

Важно Воспитывала троих детей и помогала ВСУ: чем известна Анна Жук, которая погибла в ДТП

Елена Мандзюк показала сообщение от Анны, в котором блогер благодарит ее за все, что она делает для Харькова и Украины.



Блогеры о потере / Фото из инстаграм-сториз

Блогер и флорист Анастасия Скальницкая призналась, что не может поверить в потерю.

Я просто не хочу в это верить! Ты был человек с очень большим сердцем. Я просто не могу поверить в это. В машине был ребенок, она жива. Господи, ну почему..

– написала Анастасия.

Анастасия Скальницкая о потере / Фото из инстаграм-сториз

Блогер Баба Даша проезжала мимо места, где произошла жуткая авария. Лишь впоследствии она узнала, что в результате этого ДТП погибла Анна.

Баба Даша о потере / Фото из инстаграм-сториз

Стася Макеева из-за потери отменила день рождения дочери.



Блогеры о потере / Фото из инстаграм-сториз

Юля Верба, которая приехала на день рождения дочери Стаси Макеевой, тоже расстроена новостью. Она не знала Анны лично, но общалась с ней в соцсетях.

"Сегодня мир забрал очень светлого и доброго человека, Аничку. Сердце разрывается, трое сыновей остались без мамы. Я не знала Аню лично, но она три года отписывала мне на сториз, поддерживала, когда блокировали страницы и даже советовала, какие памперсы лучше. Очень жаль. Цените каждый день. Никогда не знаешь, когда выйдешь из дома и больше не вернешься", – написала блогерша.

Олег Машуковский был шокирован известием о смерти Анны Жук.

Я просто не могу в это поверить. У меня просто ступор. Друзья, это правда, я очень хотел бы, чтобы это была неправда. Аня была невероятным человеком,

– написал блогер.



Блогеры о потере / Фото из инстаграм-сториз

Кирилл Скачков должен был встретиться с Анной вскоре.



Блогеры о потере / Фото из инстаграм-сториз

Анна Алхим со слезами на глазах отреагировала на новость.

Блогер Ольга Филева не смогла сдержать слез.

Харьковский блогер Анна Жук погибла в автокатастрофе, произошедшей в Полтавской области. Женщина воспитывала троих детей, активно помогала ВСУ, участвовала в проектах в поддержку женщин.