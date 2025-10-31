Скандальная Алхим нарушила языковой закон: какой штраф грозит блогеру
- Елена Ивановская составила акт и протоколы на Анну Алхим за нарушение языкового закона, что может привести к штрафу.
- За первое нарушение языкового закона – штраф от 3400 до 8500 гривен, а за повторное – от 8500 до 11 900 гривен.
Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская составила акт и протоколы на скандальную Анну Алхим за нарушение языкового закона. Теперь блогеру грозит штраф.
Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила народный депутат Украины Наталья Пипа, передает 24 Канал. Какой штраф может заплатить блогер – узнавайте в материале.
На блогера Алхим языковой омбудсмен составила акт и протоколы за нарушение языкового закона. Блогер ведет деятельность на языке России. Такое решение приняла языковой омбудсмен. Теперь Алхим грозит штраф,
– говорится в заметке Натальи Пипы.
Отметим, что за первое нарушение языкового закона предусматривается штраф от 3400 до 8500 гривен, а за повторное – от 8500 до 11 900 гривен.
Анна Алхим известна тем, что продолжает создавать контент на русском языке и слушать русские песни публично. Из-за такой позиции блогер неоднократно попадала в скандалы, но меняться она не собирается.
Например, недавно Алхим опубликовала в инстаграме видео, где поет песню "Спектакль окончен" Полины Гагариной, которая поддерживает путинский режим и войну России против Украины.
Против Анны Алхим открыли три уголовных производства
Напомним, что весной против Анны Алхим открыли уголовные производства по трем статьям: нарушение равноправия граждан, государственная измена, угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.
Сама же блогер отвергает обвинения в государственной измене. Она не считает себя пророссийской.
На тот момент Алхим находилась в Украине, а уже летом сообщила, что переезжает в Дубай.
Наталья Пипа объяснила, что Анна смогла выехать из Украины, ведь ей не объявили подозрение.