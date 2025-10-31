Скандальная Алхим нарушила языковой закон: какой штраф грозит блогеру

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская составила акт и протоколы на скандальную Анну Алхим за нарушение языкового закона. Теперь блогеру грозит штраф.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила народный депутат Украины Наталья Пипа, передает 24 Канал. Какой штраф может заплатить блогер – узнавайте в материале.

На блогера Алхим языковой омбудсмен составила акт и протоколы за нарушение языкового закона. Блогер ведет деятельность на языке России. Такое решение приняла языковой омбудсмен. Теперь Алхим грозит штраф,

– говорится в заметке Натальи Пипы.

Отметим, что за первое нарушение языкового закона предусматривается штраф от 3400 до 8500 гривен, а за повторное – от 8500 до 11 900 гривен.

Анна Алхим известна тем, что продолжает создавать контент на русском языке и слушать русские песни публично. Из-за такой позиции блогер неоднократно попадала в скандалы, но меняться она не собирается.

Например, недавно Алхим опубликовала в инстаграме видео, где поет песню "Спектакль окончен" Полины Гагариной, которая поддерживает путинский режим и войну России против Украины.

Против Анны Алхим открыли три уголовных производства