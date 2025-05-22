Алхим дала комментарий программе "Завтрак с 1+1", передает Show 24. Блогерша считает обвинения безосновательными.

К слову Анну Алхим подозревают в госизмене: правоохранители открыли еще одно уголовное дело

Я не считаю себя пророссийской. У меня набита вышиванка, флаг Украины. Какая я пророссийская? Я нахожусь в Киеве, если это дело будут расследовать, то я здесь. Я не волнуюсь по этому поводу, потому что я точно не имею никакого отношения к государственной измене. Я патриот своей страны, поэтому я не переживаю. Да, это не приятно. Это не приятно для моих родителей,

– сказала Анна Алхим.

Народный депутат Наталья Пипа хочет, чтобы Служба безопасности проверила деятельность блогерши. Она отметила – то, что Алхим говорит публично – опасно и не способствует достижению справедливого мира в Украине.

Ранее сообщалось, что полиция открыла три уголовных производства в отношении Анны Алхим. Это статьи 161, 111 и 346 Уголовного кодекса Украины. Вторая как раз и касается государственной измены.

Анна Алхим прокомментировала дело о государственной измене: смотрите видео онлайн

Анна Алхим о скандале и конфликте с Еленой Мандзюк

На праздновании крещения детей Стаси Макеевой Алхим приняла участие в одном из конкурсов, где ведущий попросил спеть песню на украинском языке. Реакция блогерши разозлила сеть, ведь она закатила глаза, люди обвинили женщину в пренебрежительном отношении к государственному языку. Анна прокомментировала скандал.

Я спела украинскую песню "Этот мужчина только мой", но это никто не выложил. Почему я скривилась, когда мне сказали спеть на украинском? Потому что в этой компании все знают меня как любителя русской музыки, и поэтому я так скривилась. Не потому что мне противен украинский язык,

– объяснила блогерша.

Среди публичных людей, которые осудили действия Анны Алхим, была Елена Мандзюк. Между блогершами возник публичный конфликт. Впоследствии они встретились, когда отвозили помощь военным.

Я встретилась с Леной. Мы с ней пообщались. Этот конфликт уже не нужен ни ей, ни мне. Она осталась при своем мнении, я осталась при своем,

– рассказала Алхим.

Напомним, ранее мы писали о встрече Анны Алхим и Елены Мандзюк.