31 жовтня, 11:26
Скандальна Алхім порушила мовний закон: який штраф загрожує блогерці

Марія Примич
Основні тези
  • Олена Івановська склала акт і протоколи на Анну Алхім за порушення мовного закону, що може призвести до штрафу.
  • За перше порушення мовного закону – штраф від 3400 до 8500 гривень, а за повторне – від 8500 до 11 900 гривень.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська склала акт і протоколи на скандальну Анну Алхім за порушення мовного закону. Тепер блогерці загрожує штраф.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила народна депутатка України Наталія Піпа, передає 24 Канал. Який штраф може заплатити блогерка – дізнавайтеся у матеріалі.

На блогерку Алхім мовна омбудсменка склала акт і протоколи за порушення мовного закону. Блогерка веде діяльність мовою Росії. Таке рішення ухвалила мовна омбудсменка. Тепер Алхім загрожує штраф, 
– йдеться у дописі Наталії Піпи. 

Зазначимо, що за перше порушення мовного закону передбачається штраф від 3400 до 8500 гривень, а за повторне – від 8500 до 11 900 гривень.

Анна Алхім відома тим, що продовжує створювати контент російською мовою і слухати російські пісні публічно. Через таку позицію блогерка неодноразово потрапляла у скандали, але змінюватись вона не збирається.

Наприклад, нещодавно Алхім опублікувала в інстаграмі відео, де співає пісню "Спектакль окончен" Поліни Гагаріної, яка підтримує путінський режим і війну Росії проти України.

Проти Анни Алхім відкрили три кримінальні провадження

  • Нагадаємо, що навесні проти Анни Алхім відкрили кримінальні провадження за трьома статтями: порушення рівноправності громадян, державна зрада, погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча.

  • Сама ж блогерка відкидає звинувачення у державній зраді. Вона не вважає себе проросійською.

  • На той момент Алхім перебувала в Україні, а вже влітку повідомила, що переїжджає в Дубай.

  • Наталія Піпа пояснила, що Анна змогла виїхати з України, адже їй не оголосили підозру. 