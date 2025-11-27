После успеха "Не п'яна – закохана": известная украинская группа записала трек с ансамблем "Кралица"

Ансамбль "Кралиця" продолжает приобретать популярность благодаря коллаборациям с украинскими артистами. После того как музыканты спели трек Алены Омаргалиевой "Не п'яна – закохана", который стал вирусным в сети, совместную песню с ними записала группа 100ЛИЦЯ.

Несмотря на то, что песня еще не вышла на музыкальные платформы, она уже получает положительные отзывы от слушателей. Пишет 24 Канал со ссылкой на страницу 100ЛИЦЫ в тиктоке.

Владислав Ступак и Назарий Савчук записали с ансамблем "Кралица" песню "Гандзя". Видео с отрывком трека собирает сотни тысяч просмотров в соцсетях.

Ансамбля "Кралиця" и группа 100ЛИЦЯ записали совместный трек: смотрите видео онлайн

В комментариях под роликами музыкантов в инстаграме и тиктоке пользователи оставили немало положительных отзывов.

"Девочки – просто поджог. Сочетание аутентичности с современностью – вау. Трек огонь";

"Это невероятно";

"Эта песня будет разрывать все топ чарты";

"Какие кайфовые голоса у девочек. То, что они вошли в тренд – это супер";

"Неожиданная коллаборация, но получилось файно".



Комментарии под видео группы 100ЛИЦЯ и ансамбля "Кралица" / Скриншоты с тиктока и инстаграма

Как написала группа 100ЛИЦЯ в инстаграме, релиз трека состоится 28 ноября.

Для справки! "Кралица" – это фольклорный ансамбль КНУКиМ ФММ. Его руководителем является музыковед и профессор Иван Синельников. Широкоизвестным в Украине этот ансамбль стал благодаря тому, что спел песню Не п'яна – закохана" с Аленой Омаргалиевой. Менее чем за сутки после премьеры песня возглавила украинский чарт Apple Music, исполнители массово перепевают новый хит Alena Omargalieva и к тому же под этот трек активно снимают юмористические видео в тикток и другие соцсети.

Что известно о группе 100ЛИЦА?