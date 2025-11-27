Після успіху "Не п'яна – закохана": відомий український гурт записав трек з ансамблем "Кралиця"
- Ансамбль "Кралиця" записав нову пісню "Гандзя" з гуртом 100ЛИЦЯ, яка вже отримує позитивні відгуки, хоча ще не вийшла на музичні платформи.
- Реліз треку заплановано на 28 листопада, а відео з уривком вже збирає сотні тисяч переглядів в соцмережах.
Ансамбль "Кралиця" продовжує здобувати популярність завдяки колабораціям з українськими артистами. Після того як музиканти заспівали трек Альони Омаргалієвої "Не п'яна – закохана", який став вірусним у мережі, спільну пісню з ними записав гурт 100ЛИЦЯ.
Попри те, що пісня ще не вийшла на музичні платформи, вона вже отримує позитивні відгуки від слухачів. Пише 24 Канал з посиланням на сторінку 100ЛИЦІ в тіктоці.
Владислав Ступак та Назарій Савчук записали з ансамблем "Кралиця" пісню "Гандзя". Відео з уривком треку збирає сотні тисяч переглядів у соцмережах.
Ансамблю "Кралиця" та гурт 100ЛИЦЯ записали спільний трек: дивіться відео онлайн
У коментарях під роликами музикантів в інстаграмі та тіктоці користувачі залишили чимало позитивних відгуків.
- "Дівчатка – просто підпал. Поєднання автентичності з сучасністю – вау. Трек вогонь";
- "Це неймовірно";
- "Ця пісня буде розривати усі топ чарти";
- "Які кайфові голоси в дівчаток. Те, що вони увійшли в тренд – це супер";
- "Неочікувана колаборація, але вийшло файно".
Коментарі під відео гурту 100ЛИЦЯ та ансамблю "Кралиця" / Скриншоти з тіктоку та інстаграму
Як написав гурт 100ЛИЦЯ в інстаграмі, реліз треку відбудеться 28 листопада.
Для довідки! "Кралиця" – це фольклорний ансамбль КНУКіМ ФММ. Його керівником є музикознавець і професор Іван Сінельников. Широковідомим в Україні цей ансамбль став завдяки тому, що заспівав пісню "Не п'яна – закохана" з Альоною Омаргалієвою. Менш ніж за добу після прем'єри пісня очолила український чарт Apple Music, виконавці масово переспівують новий хіт Alena Omargalieva і до того ж під цей трек активно знімають гумористичні відео у тікток та інші соцмережі.
Що відомо про гурт 100ЛИЦЯ?
На офіційному сайті зазначено, що це український гурт, який експериментує з жанрами, поєднуючи елементи поп-музики, електроніки, фолку та року.
Серед найпопулярніших треків колективу – "Білі троянди", "Ну, як ти, мадам", "Танцюєш і плачеш" та інші.
- Гурт складається з Владислава Ступака, який грає на гітарі та співає, і Назарія Савчука, який грає на ударних і теж співає.