Держал небо до последнего, – АНТИТЕЛА посвятили песню погибшему летчику "Мунфишу"

Группа АНТИТЕЛА выступила с большим концертом во Дворце Спорта 20 марта. Одну из песен музыканты посвятили погибшему пилоту Алексею Месю, Герою Украины.

Жена Алексея, Юлия Месь, находилась в зале. Она поделилась кадрами с концерта на своей странице в инстаграме.

Лидер группы АНТИТЕЛА Тарас Тополя обратился к зрителям со сцены. Он рассказал, что жена Алексея Меся написала музыкантам после потери мужа. И рассказала, что пара считала, что лирическая песня "Ты – именно та" – о них.

Композиция прозвучала на сцене Дворца Спорта для Юлии Месь и ее мужа, который "держал украинское небо до последнего". Об этом также сообщили "Новости.Live".

Что известно об Алексее Месе?