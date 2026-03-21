Держал небо до последнего, – АНТИТЕЛА посвятили песню погибшему летчику "Мунфишу"
- Группа АНТИТИЛА посвятила песню погибшему пилоту Алексею Месю во время концерта во Дворце Спорта.
- Алексей Месь был награжден званием Героя Украины посмертно после гибели в бою на F-16.
Группа АНТИТЕЛА выступила с большим концертом во Дворце Спорта 20 марта. Одну из песен музыканты посвятили погибшему пилоту Алексею Месю, Герою Украины.
Жена Алексея, Юлия Месь, находилась в зале. Она поделилась кадрами с концерта на своей странице в инстаграме.
Лидер группы АНТИТЕЛА Тарас Тополя обратился к зрителям со сцены. Он рассказал, что жена Алексея Меся написала музыкантам после потери мужа. И рассказала, что пара считала, что лирическая песня "Ты – именно та" – о них.
Композиция прозвучала на сцене Дворца Спорта для Юлии Месь и ее мужа, который "держал украинское небо до последнего". Об этом также сообщили "Новости.Live".
АНТИТЕЛА посвятили песню Герою Украины Алексею Месю: видео
Что известно об Алексее Месе?
- Алексей Месь (позывной – "Мунфиш") был одним из лучших украинских летчиков. Он (вместе с Андреем "Джусом" Пильщиковым) адвокатировал предоставление Украине F-16 и был среди 8 первых пилотов, которые учились управлять этим истребителем в Дании.
- В 2022 году Алексею вручили медаль "За воинскую службу Украине".
- Алексей Месь погиб 26 августа 2024 года. Это произошло в бою, когда авиатор находился за штурвалом F-16. Герой отражал один из самых массированных российских ударов, когда более 200 целей летели по Украине, и уничтожил несколько крылатых ракет. Это также была первая потеря F-16 в Украине.
- Алексей Месь похоронен в Шепетовке. Память о нем продолжают нести жена и дочь. Посмертно его наградили орденом "Золотая звезда" и присвоили звание Героя Украины.