Птушкина, Либет, Кравчука и Щербину отметили государственными наградами в Киеве

В Национальном центре имени Александра Довженко для деятелей киноиндустрии представили новую национальную инициативу по поддержке украинской культуры под названием "Тысячевесна".

К мероприятию присоединилось более 150 участников – среди них режиссеры, продюсеры, сценаристы и другие представители креативных команд. Во время этого события также состоялось вручение наград деятелям индустрии, которые создают сильный украинский культурный продукт, о чем на своей странице в фейсбуке сообщила вице-премьер по гуманитарной политике и министр культуры Украины Татьяна Бережная.

Интересно После заявлений о давлении и угрозах: пиарщица Тополи прокомментировала громкий скандал с журналисткой

Государственные награды получили: звезда фильма "Ты – космос" Владимир Кравчук – почетное звание "Заслуженный артист Украины", кинопродюсер Наталья Либет – орден княгини Ольги III степени, известный телеведущий и блогер Антон Птушкин – орден "За заслуги" III степени, а также продюсер и актер Олег Щербина – почетное звание "Заслуженный работник культуры Украины".

Стоит отметить, что награду Владимира Кравчука получил кинопродюсер Владимир Яценко.

Владимир Яценко, Татьяна Бережная с Натальей Либет, Антоном Птушкиным и Олегом Щербиной



