К мероприятию присоединилось более 150 участников – среди них режиссеры, продюсеры, сценаристы и другие представители креативных команд. Во время этого события также состоялось вручение наград деятелям индустрии, которые создают сильный украинский культурный продукт, о чем на своей странице в фейсбуке сообщила вице-премьер по гуманитарной политике и министр культуры Украины Татьяна Бережная.
Государственные награды получили: звезда фильма "Ты – космос" Владимир Кравчук – почетное звание "Заслуженный артист Украины", кинопродюсер Наталья Либет – орден княгини Ольги III степени, известный телеведущий и блогер Антон Птушкин – орден "За заслуги" III степени, а также продюсер и актер Олег Щербина – почетное звание "Заслуженный работник культуры Украины".
Стоит отметить, что награду Владимира Кравчука получил кинопродюсер Владимир Яценко.
Владимир Яценко, Татьяна Бережная с Натальей Либет, Антоном Птушкиным и Олегом Щербиной / Фото из фейсбука министра культуры Украины
Что известно об инициативе "Тысячевесна"?
- "Тысячевесна" – это государственная программа, направленная на финансирование создания украинского культурного продукта. Ее запустили Министерство культуры и Офис Президента Украины.
- Главная цель проекта – увеличить количество качественного контента в стране и сделать его интересным как для украинцев, так и для международной аудитории. Инициатива призвана дать больше возможностей для развития креативной индустрии в Украине.
- Общий бюджет инициативы составляет 4 миллиарда гривен. Участие в программе могут принять украинские организации и предприниматели – в частности творческие союзы, общественные организации, бюджетные учреждения, а также физические лица-предприниматели и другие зарегистрированные в Украине субъекты хозяйствования.
- Поддержку будут предоставлять проектам в семи направлениях: игровые фильмы и сериалы, документальные ленты, анимационные фильмы и сериалы, контент для детей, современная музыка, перформативное и визуальное искусство, а также аудиовизуальные шоу и видеоролики для социальных сетей.
- Прием заявок продлится до 28 мая, а питчинг проектов запланирован на август. Об этом говорится на сайте инициативы "Тысячевесна".