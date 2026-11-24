Украинская актриса и будущая "Холостячка" Антонина Хижняк приехала в родную Украинку, что в Киевской области, и подняла тревогу из-за критической ситуации с отоплением и горячим водоснабжением.

В своем инстаграме она рассказала, что с февраля около 18 тысяч жителей города остаются без горячей воды и тепла, а температура в квартирах едва достигает 6–10 градусов.

По словам артистки, если с отсутствием горячей воды горожане еще как-то справляются с помощью бойлеров, то с отоплением ситуация близка к катастрофе. Из-за постоянной сырости дома уже покрываются плесенью, а с наступлением морозов весь город окажется под угрозой полной остановки коммуникаций.

Дома очень холодно. Батареи – просто лед. Весь город замерзает, и я не знаю, что сейчас будет, когда начнутся морозы. Станция может просто законсервировать весь город, слить воду из труб, чтобы они не лопнули. И 18 тысяч человек должны будут куда-то переселиться,

– отметила актриса.

Труднее всего в таких условиях приходится пожилым людям и детям. Детские сады пока закрыты, а школьники вынуждены учиться посменно: один день мерзнуть дома, другой – проводить в убежищах.

Я уже не знаю, как еще повлиять на ситуацию: вроде бы вышло несколько репортажей по телевидению, но дальше снова тишина. 18 тысяч человек – на грани гуманитарной катастрофы. Я прошу администрацию города немедленно принять меры, ведь еще с февраля можно было найти варианты,

– призвала Хижняк.

Мэр Украинки Александр Туренко в комментарии "Суспильне" объяснил ситуацию серьезными повреждениями соседней теплоэлектростанции. Чтобы восстановить теплоснабжение в более чем 60 многоквартирных домах, необходимо построить новую котельную, но ее стоимость превышает весь годовой бюджет общины.

В настоящее время власти устанавливают твердотопливные котлы только для больниц, школ и детских садов, чтобы постепенно подавать тепло в магистраль и не дать трубам разморозиться. Вопросом альтернативного отопления для жилых домов занимается Киевская областная военная администрация, однако, по словам местной депутатки Алевтины Шмагель, сроки реализации этого проекта пока неизвестны.

Добавим, что ранее наша редакция рассказывала, что известно о родном городе новой героини шоу "Холостячка" Антонины Хижняк.