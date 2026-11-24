У своєму інстаграмі вона розповіла, що з лютого близько 18 тисяч жителів міста залишаються без гарячої води й тепла, а температура у квартирах ледь сягає 6-10 градусів.

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За словами артистки, якщо відсутність гарячої води містяни ще сяк-так вирішують бойлерами, то з опаленням ситуація близька до катастрофи. Через постійну сирість оселі вже вкриваються пліснявою, а з настанням морозів усе місто опиниться під загрозою повної зупинки комунікацій.

Вдома дуже холодно. Батареї – лід просто. Все місто замерзає, і я не знаю, що зараз буде, коли вдарять морози. Станція може просто законсервувати все місто, злити воду з труб, щоб вони не полопалися. І 18 тисяч людей кудись мають переселитися– зазначила акторка.

Найважче за таких умов доводиться літнім людям та дітям. Садочки наразі зачинені, а школярі змушені навчатися позмінно: один день мерзнути вдома, інший – проводити в укриттях.

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Я вже не знаю, як іще вплинути на ситуацію: наче вийшло кілька сюжетів на телебаченні, але далі знову тиша. 18 тисяч людей – на порозі гуманітарної катастрофи. Я прошу адміністрацію міста негайно вжити заходів, адже з лютого вже можна було знайти варіанти– закликала Хижняк.

Міський голова Українки Олександр Туренко в коментарі Суспільному пояснив ситуацію серйозними пошкодженнями сусідньої теплоелектростанції. Щоб повернути тепло у понад 60 багатоквартирних будинків, потрібно звести нову котельню, але її вартість перевищує весь річний бюджет громади.

Наразі влада встановлює твердопаливні котли лише для лікарень, шкіл та дитсадків, щоб потроху подавати тепло в магістраль і не дати трубам розмерзнутися. Питанням альтернативного опалення для житлових будинків займається Київська обласна військова адміністрація, проте, за словами місцевої депутатки Алевтини Шмагель, терміни реалізації цього проєкту поки невідомі.

Додамо, що раніше наша редакція розповідала, що відомо про рідне місто нової героїні шоу "Холостячка" Антоніни Хижняк.