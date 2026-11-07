Не такие, как сейчас: архивные фото Джамалы, Тины Кароль и других украинских знаменитостей

С годами меняются не только прически и стиль одежды, но и целые сценические образы. Джамала, Тина Кароль, Оля Полякова, Маша Ефросинина и другие украинские знаменитости когда-то выглядели совсем иначе. Смотрите архивные фотографии звезд и сравнивайте, какими они были раньше.

Украинские знаменитости, которых сегодня узнают по первым нотам песен или по нескольким секундам появления на экране, не всегда выглядели так, как мы к этому привыкли. Некоторые из них за годы популярности изменились настолько, что на архивных фотографиях их можно не сразу узнать. 24 Канал предлагает вспомнить, какими были украинские звезды много лет назад, и посмотреть на их фотографии из прошлого.

Джамала

Еще до того, как Джамала стала победительницей "Евровидения", у нее уже был немалый музыкальный опыт. Сусана Джамаладинова выросла в семье музыкантов: мама преподавала музыку, а отец был дирижером. Певица училась в Национальной музыкальной академии Украины и получила классическое вокальное образование. В 2009 году она победила на конкурсе "Новая волна" в Юрмале, после чего о ней узнала гораздо более широкая аудитория.

Джамала тогда и сейчас / Коллаж 24 Канала

Ирина Федишин

Ирина Федишин фактически выросла на сцене. О своем первом выступлении она вспоминала в одном из интервью: тогда ей было всего три года, а пела она на свадьбе крестной матери вместе с отцом-музыкантом. Впоследствии были детские коллективы, первые собственные песни и небольшие концерты в городах Западной Украины. Так что любовь к музыке у артистки появилась задолго до того, как ее песни начали звучать на больших сценах.

Ирина Федешин тогда и сейчас / Коллаж 24 Канала

Злата Огневич

До того, как представлять Украину на "Евровидении", Злата Огневич имела опыт работы в Государственном ансамбле песни и танца Вооруженных сил Украины. В 2013 году певица отправилась в шведский Мальме с композицией Gravity и заняла третье место. Это выступление стало одним из важнейших моментов ее карьеры. А еще раньше артистка училась вокалу в Киевском музыкальном институте имени Глиера и участвовала в музыкальных конкурсах.

Злата Огневич тогда и сейчас / Коллаж 24 Канала

Тина Кароль

Мало кто помнит, что Тина Кароль – это сценический псевдоним артистки, настоящее имя которой Татьяна Либерман. Именно под этим именем певица стала известна после участия в конкурсе "Новая волна" в 2005 году. Через год она представляла Украину на "Евровидении" с песней Show Me Your Love и заняла седьмое место. Тогда же начался период ее активной популярности, а музыкальная карьера вышла на новый уровень.

Тина Кароль тогда и сейчас / Коллаж 24 Канала

Слава Каминская

Для многих украинцев Слава Каминская прежде всего ассоциируется с группой "НеАнгелы". Коллектив, созданный в 2006 году продюсером Юрием Никитиным, быстро стал популярным благодаря песням "Юра, прости" и "Роман". Слава выступала в дуэте с Викторией Смеюхой, и вместе они создали узнаваемую сценическую пару. После завершения истории группы в 2021 году артистка продолжила музыкальную деятельность самостоятельно.

Слава Каминская тогда и сейчас / Коллаж 24 Канала

MamaRika

Сегодня ее знают как MamaRika, но зрители музыкальных талант-шоу помнят артистку под другим именем – Эрика. Настоящее имя певицы – Анастасия Кочетова. Она стала финалисткой третьего сезона "Фабрики звезд", где привлекла внимание публики своим вокалом и яркой подачей. Позже артистка решила начать новый этап творчества: отказалась от псевдонима Эрика, сменила музыкальное направление и стала MamaRika.

MamaRika тогда и сейчас / Коллаж 24 Канала

Надя Дорофеева

Музыкальная карьера Нади Дорофеевой началась задолго до группы "Время и Стекло". Еще подростком она участвовала в вокальных и танцевальных конкурсах, а в 2005 году стала финалисткой телепроекта "Шанс". Позже певица выступала в группе "МНС", а в 2010 году стала участницей дуэта с Позитивом. Именно "Время и Стекло" принесло ей всеукраинскую популярность и десятки известных песен.

Надя Дорофеева тогда и сейчас / Коллаж 24 Канала

Оля Полякова

Сейчас Олю Полякову трудно представить без образа Суперблондинки и знаменитой короны. Однако ее музыкальная карьера началась задолго до появления этого амплуа. Певица имеет музыкальное образование и диплом оперной исполнительницы, а в шоу-бизнесе начала работать еще в конце 1990-х. Важным поворотом стал 2008 год, когда вышел макси-сингл "Суперблондинка". Именно тогда сформировался образ, который впоследствии стал ее визитной карточкой.

Оля Полякова тогда и сейчас / Коллаж 24 Канала

Наталья Могилевская

В 1990-х Наталья Могилевская только начинала свой путь к статусу одной из самых известных украинских певиц. В 1995 году она начала сольную карьеру при поддержке поэта Юрия Рыбчинского. В том же году артистка получила диплом фестиваля "Червона рута", а вскоре победила на "Славянском базаре". В 1997 году вышел ее дебютный альбом "Ла-ла-ла", который имел большой успех. Именно из этого периода происходят фотографии, на которых можно увидеть совсем другую Могилевскую – еще до многочисленных телевизионных проектов и статуса народной артистки Украины.

Наталья Могилевская тогда и сейчас / Коллаж 24 Канала

Маша Ефросинина

Свою телевизионную карьеру Маша Ефросинина начала в 19 лет с программы "Счастливый звонок" на Первом национальном. Впоследствии ее пригласили на "Новый канал", где она стала ведущей утреннего шоу "Подъем". Именно там она работала вместе с Юрием Горбуновым, и этот дуэт хорошо запомнился зрителям. Интересный факт: Ефросинина по образованию переводчица английского и испанского языков, а не журналистка или телеведущая. Впоследствии она расширила сферу своей деятельности и стала автором интервью и собственных YouTube-проектов.

Маша Ефросинина тогда и сейчас / Коллаж 24 Канала

Архивные фотографии возвращают в те времена, когда украинская эстрада только формировала своих будущих звезд. Недавно Кристина Соловий показала редкие кадры из США и напомнила о сестричке Вике, которая была популярна в 90-х.