Не такі, як зараз: архівні фото Джамали, Тіни Кароль та інших українських знаменитостей

Українські знаменитості, яких сьогодні впізнають за першими нотами пісень або кількома секундами появи на екрані, не завжди мали звичний для нас вигляд. Деякі з них за роки популярності змінилися настільки, що на архівних світлинах їх можна не одразу впізнати. 24 Канал пропонує пригадати, якими були українські зірки багато років тому, та подивитися на їхні фотографії з минулого.

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Джамала

Ще до того, як Джамала стала переможницею Євробачення, вона вже мала чималий музичний досвід. Сусана Джамаладінова виросла в родині музикантів: мама викладала музику, а батько був диригентом. Співачка навчалася в Національній музичній академії України та здобула класичну вокальну освіту. У 2009 році вона перемогла на конкурсі "Нова хвиля" в Юрмалі, після чого про неї дізналася значно ширша аудиторія.

Джамала тоді і зараз / Колаж 24 Каналу

Ірина Федишин

Ірина Федишин фактично виросла на сцені. Свій перший виступ вона згадувала в одному з інтерв'ю: тоді їй було лише три роки, а співала вона на весіллі хрещеної мами разом із батьком-музикантом. Згодом були дитячі колективи, перші власні пісні та невеликі концерти містами Західної України. Тож любов до музики в артистки з'явилася задовго до того, як її пісні почали звучати на великих сценах.

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Ірина Федешин тоді і зараз / Колаж 24 Каналу

Злата Огнєвіч

До того, як представити Україну на Євробаченні, Злата Огнєвіч мала досвід роботи в Державному ансамблі пісні й танцю Збройних сил України. У 2013 році співачка вирушила до шведського Мальме з композицією Gravity та посіла третє місце. Цей виступ став одним із найважливіших моментів її кар'єри. А ще раніше артистка навчалася вокалу в Київському музичному інституті імені Глієра та брала участь у музичних конкурсах.

Злата Огнєвіч тоді і зараз / Колаж 24 Каналу

Тіна Кароль

Мало хто згадує, що Тіна Кароль – це сценічний псевдонім артистки, справжнє ім'я якої Тетяна Ліберман. Саме під ним співачка стала відомою після участі в конкурсі "Нова хвиля" у 2005 році. Через рік вона представляла Україну на Євробаченні з піснею Show Me Your Love та посіла сьоме місце. Тоді ж почався період її активної популярності, а музична кар'єра отримала новий масштаб.

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Тіна Кароль тоді і зараз / Колаж 24 Каналу

Слава Камінська

Для багатьох українців Слава Камінська насамперед асоціюється з гуртом "НеАнгели". Колектив, створений у 2006 році продюсером Юрієм Нікітіним, швидко став популярним завдяки пісням "Юра, прости" та "Роман". Слава виступала в дуеті з Вікторією Смеюхою, і разом вони створили впізнавану сценічну пару. Після завершення історії гурту у 2021 році артистка продовжила музичну діяльність самостійно.

Слава Камінська тоді і зараз / Колаж 24 Каналу

MamaRika

Сьогодні її знають як MamaRika, але глядачі музичних талант-шоу пам'ятають артистку під іншим ім'ям – Еріка. Справжнє ім'я співачки – Анастасія Кочетова. Вона стала фіналісткою третього сезону "Фабрики зірок", де привернула увагу публіки вокалом та яскравою подачею. Пізніше артистка вирішила розпочати новий етап творчості: відмовилася від псевдоніма Еріка, змінила музичний напрямок і стала MamaRika.

MamaRika тоді і зараз / Колаж 24 Каналу

Надя Дорофєєва

Музична кар'єра Наді Дорофєєвої почалася задовго до гурту "Время и Стекло". Ще підліткою вона брала участь у вокальних і танцювальних конкурсах, а у 2005 році стала фіналісткою телевізійного проєкту "Шанс". Пізніше співачка виступала в гурті "МНС", а у 2010 році стала учасницею дуету з Позитивом. Саме "Время и Стекло" принесло їй всеукраїнську популярність і десятки відомих пісень.

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Надя Дорофєєва тоді і зараз / Колаж 24 Каналу

Оля Полякова

Зараз Олю Полякову важко уявити без образу Суперблондинки та знаменитої корони. Однак її музична кар'єра розпочалася задовго до появи цього амплуа. Співачка має музичну освіту та диплом оперної виконавиці, а в шоу-бізнесі почала працювати ще наприкінці 1990-х. Важливим поворотом став 2008 рік, коли вийшов максі-сингл "Суперблондинка". Саме тоді сформувався образ, який згодом став її візитівкою.

Оля Полякова тоді і зараз / Колаж 24 Каналу

Наталія Могилевська

У 1990-х Наталія Могилевська лише починала свій шлях до статусу однієї з найвідоміших українських співачок. У 1995 році вона розпочала сольну кар'єру за підтримки поета Юрія Рибчинського. Того ж року артистка отримала диплом фестивалю "Червона рута", а невдовзі перемогла на "Слов'янському базарі". У 1997 році вийшов її дебютний альбом "Ла-ла-ла", який мав великий успіх. Саме з цього періоду походять світлини, на яких можна побачити зовсім іншу Могилевську – ще до численних телевізійних проєктів та статусу народної артистки України.

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Наталія Могилевськатоді і зараз / Колаж 24 Каналу

Маша Єфросиніна

Свою телевізійну кар'єру Маша Єфросиніна розпочала у 19 років із програми "Щасливий дзвоник" на Першому національному. Згодом її запросили на Новий канал, де вона стала ведучою ранкового шоу "Підйом". Саме там вона працювала разом із Юрієм Горбуновим, і цей дует добре запам'ятався глядачам. Цікавий факт: Єфросиніна за освітою перекладачка англійської та іспанської мов, а не журналістка чи телеведуча. Згодом вона розширила свою діяльність і стала авторкою інтерв'ю та власних YouTube-проєктів.

Маша Єфросиніна тоді і зараз / Колаж 24 Каналу

Архівні світлини повертають у часи, коли українська естрада лише формувала своїх майбутніх зірок. Нещодавно Христина Соловій показала рідкісні кадри зі США та нагадала про Сестричку Віку, яка була популярною у 90-х.