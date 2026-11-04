Вернулась к бывшему спустя 10 лет: Ариана Гранде умилила сеть фото с возлюбленным

Американская поп-звезда Ариана Гранде порадовала поклонников редкими совместными фото со своим бойфрендом Рики Альваресом.

Певица опубликовала романтические снимки в инстаграме, добавив их в свежую подборку с милыми фотографиями собак, домашними селфи и повседневными моментами.

На одном из снимков 33-летняя Ариана и 35-летний Рики тепло обнимаются и нежно смотрят друг другу в глаза. На другом – артистка целует возлюбленного в лоб во время отдыха в уютном заведении.

Кстати, слухи, что пара снова вместе, ходили еще с июля, а в конце лета они окончательно подтвердили свои отношения.

Интересно, что история их отношений длится уже почти десять лет. Они познакомились еще в 2015 году, когда Рики танцевал в балете певицы во время ее тура Honeymoon Tour. Тогда роман длился всего около года – пара рассталась, но смогла сохранить дружеские отношения.

В 2018-м Ариана даже посвятила бывшему парню строчки в своем хите Thank U, Next: "Я написала несколько песен о Рики. Теперь слушаю их и смеюсь".

Однако спустя годы чувства вспыхнули вновь. Летом влюбленных заметили вместе перед одним из концертов тура Eternal Sunshine, а вскоре Рики начал постоянно поддерживать певицу за кулисами.

Настоящим фурором для фанатов стал июльский концерт в Бруклине. Прямо на сцене Ариана изменила известные строки своей песни и спела: "Я написала несколько песен о Рики. Мы всегда находим путь обратно друг к другу".

Сразу после этого инсайдеры изданий People и TMZ подтвердили: звезды действительно возобновили отношения. По словам окружения пары, влюбленные решили не торопить события, а просто наслаждаться временем, проведенным вместе.

К тому же недавно Ариана объявила, что делает небольшую паузу в музыке, так что теперь может полностью посвятить себя личной жизни.