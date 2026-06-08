Ариана Гранде начала свой первый за семь лет тур: почему ее сравнивают с Jerry Heil

Ариана Гранде начала тур Eternal Sunshine на Oakland Arena в Калифорнии. Она проведет серию летних концертов в поддержку одноименного альбома, вышедшего в 2024 году.

Это первый гастрольный тур обладательницы премии Грэмми после Sweetener World Tour 2019 года. Об этом сообщает Vogue.

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Последние два года Ариана Гранде была сосредоточена на своей кинокарьере. В частности, сыграла одну из главных ролей в фильме "Злая: Сказка о ведьме Запада", который получил два Оскара в 2025 году за "Лучший дизайн костюмов" и "Лучшую работу художника-постановщика". На днях артистка вернулась за сцену.

Первое шоу из тура состояло из пяти актов. В сотрудничестве со своим стилистом Ло Роучем Гранде создала шесть эффектных образов. Артистка представила дизайны от Wiederhoeft, Alexander McQueen, Vivienne Westwood, Ludovic de Saint Sernin, Givenchy и Sarah Burton.

Ариана начала концерт с хитом yes, and? Она надела черное кружевное мини-платье от Ludovic de Saint Sernin, а дополнила свой образ маской женщины-кошки и сапогами от Christian Louboutin.

Ариана Гранде / Фото из инстаграма певицы

Далее певица переоделась в розовое платье от Alexander McQueen с бахромой. Это современная интерпретация классического платья Shipwreck от McQueen из весенней коллекции 2003 года.

Впоследствии Гранде появилась на сцене в белом платье Wiederhoeft из кружева и надела балетные туфли на шнуровке.

Ариана Гранде / Фото из инстаграма певицы

Ариана Гранде / Фото из инстаграма певицы

Бренд Vivienne Westwood создал для Арианы фиолетово-черное платье с открытыми плечами и принтом. Ло Роуч рассказал, что его сшили специально для исполнения песни Dangerous Woman.

Ариана Гранде / Фото из инстаграма певицы

В последней части шоу певица представила два образа от Givenchy. Это черное кутюрное платье с серебряной вышивкой и нежное белое кружевное макси-платье, которое она надела, когда пела supernatural.

Ариана Гранде / Фото из инстаграма певицы

Ариана Гранде / Фото из инстаграма певицы

Кстати, в Threads сравнили один из номеров Арианы Гранде с постановкой Jerry Heil с ее первого концерта в киевском Дворце спорта, который состоялся 4 апреля 2026 года.

Я в шоке, девушки,

– прокомментировала украинская певица.

Что надо знать об альбоме Eternal Sunshine?

Eternal Sunshine – это седьмой студийный альбом Арианы Гранде, который она выпустила 8 марта 2024 года. Название вдохновлено фильмом 2004 года "Вечное сияние чистого разума" с Джимом Керри в главной роли.

Певица вернулась к сотрудничеству со шведским продюсером, автором песен и обладателем премии Грэмми Максом Мартином, который помогал создавать пять из семи альбомов Гранде.

Главная песня альбома – yes, and?, которая вышла 12 января 2024 года. В общем Eternal Sunshine состоит из 13 треков.