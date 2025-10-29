Шестой концерт во Дворце спорта: Пивоваров установил рекорд, обогнав "Океан Эльзы"

Артем Пивоваров установил новый рекорд по количеству концерте во Дворце спорта в Киеве. Он анонсировал шестое выступление на самой большой концертной площадке Украины.

Об этом артист сообщил на своей странице в инстаграме. Так он обогнал группу "Океан Эльзы", которая в прошлом году дала 5 концертов во Дворце спорта, передает 24 Канал.

Тоже интересно Муж Оли Поляковой впервые прокомментировал замужество дочери: "Ничего не могли поделать"

Артем Пивоваров опубликовал видео, где сообщил, что его шестой Дворец спорта состоится 15 ноября.

Кроме этого, он выступит на большой сцене 7, 8, 9, 12 и 14 ноября.

Как пишет команда Пивоварова на сайте Concert.ua, зрителей ждет масштабное шоу. Артем выступит в сопровождении оркестра, исполнив свои хиты "Барабан", "Дежавю" и многие другие песни.

Что известно о концертах ОЭ во Дворце спорта?